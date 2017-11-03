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12:10 (мск), источник: Actualitati.md

Благотворительный фонд Первой леди продолжает национальную акцию в поддержку детских садов

В Сынжерейском районе Президент Республики Молдова Игорь Додон посетил детские сады сел Алексэндрень, Григорешть и Биличений Ной.

Источник: Actualitati.md

В рамках национальной кампании по оказанию помощи детским садам, запущенной Благотворительным фондом Первой леди, эти дошкольные учреждения получили по детской игровой площадке, защищенной от солнца и дождя, где малыши смогут заниматься и играть на свежем воздухе.

Приветствовал инициативу сотрудников детсада и родителей его воспитанников, обратившихся в Фонд за помощью. Радость в глазах детей и их родителей придает нам новые силы для продолжения добрых дел во имя будущего наших детей.

— Отмечу, что благодаря Национальной кампании, запущенной Благотворительным фондом Din Suflet в начале сентября, уже более 100 детских садов получили помощь, а до конца нынешнего года помощь получат еще примерно 100 дошкольных учреждений, — сообщил Игорь Додон.

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