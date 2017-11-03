Благотворительный фонд Первой леди продолжает национальную акцию в поддержку детских садов

Источник: Actualitati.md

В рамках национальной кампании по оказанию помощи детским садам, запущенной Благотворительным фондом Первой леди, эти дошкольные учреждения получили по детской игровой площадке, защищенной от солнца и дождя, где малыши смогут заниматься и играть на свежем воздухе.

Приветствовал инициативу сотрудников детсада и родителей его воспитанников, обратившихся в Фонд за помощью. Радость в глазах детей и их родителей придает нам новые силы для продолжения добрых дел во имя будущего наших детей.