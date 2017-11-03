Сагинтаев ответил на резкие высказывания кыргызстанского премьер-министра в Ташкенте
В Ташкенте проходит расширенное заседание Совета глав правительств СНГ, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Ташкенте проходит расширенное заседание Совета глав правительств СНГ, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Отметим, что на расширенном заседании неожиданно слова попросил кыргызстанский
В свою очередь
«Позиция нашего государства по этому вопросу хорошо известна. Она полностью соответствует идеологии формирования общего экономического пространства стран Евразийского экономического союза и нацелена на минимизацию экономических рисков и экономического ущерба странам — участницам Союза. Мы призываем правительство Кыргызстана подтвердить свои обязательства и обеспечить выполнение и имплементацию Кыргызской Республикой своих обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Мы открыто говорим на эту тему и хотим быть услышанными нашими кыргызскими коллегами», — сказал Сагинтаев.
По его словам, правительство Казахстана рассчитывает на конструктивную позицию кыргызстанской стороны по пяти принципиальным направлениям: приведению норм национального законодательства Кыргызстана в соответствие с правом ЕАЭС по налоговому администрированию; противодействию нелегальному экспорту, в том числе контрафактной продукции; обеспечению кыргызстанской стороной постоянного и эффективного
«Таким образом, мы защищаем не только свои национальные интересы. Мы защищаем экономические интересы и экономическую безопасность пространства ЕАЭС. На