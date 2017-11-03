Сагинтаев ответил на резкие высказывания кыргызстанского премьер-министра в Ташкенте

Источник: Tengrinews

Отметим, что на расширенном заседании неожиданно слова попросил кыргызстанский премьер-министр Сапар Исаков. Он вновь поднял вопрос о кыргызстанско-казахстанской границе, обвинив Казахстан в «создании искусственных барьеров».

В свою очередь премьер-министр Бакытжан Сагинтаев ответил на реплики Сапара Исакова. По его словам, правительство Казахстана считает некорректными высказывания кыргызстанской стороны.

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«Позиция нашего государства по этому вопросу хорошо известна. Она полностью соответствует идеологии формирования общего экономического пространства стран Евразийского экономического союза и нацелена на минимизацию экономических рисков и экономического ущерба странам — участницам Союза. Мы призываем правительство Кыргызстана подтвердить свои обязательства и обеспечить выполнение и имплементацию Кыргызской Республикой своих обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Мы открыто говорим на эту тему и хотим быть услышанными нашими кыргызскими коллегами», — сказал Сагинтаев.

По его словам, правительство Казахстана рассчитывает на конструктивную позицию кыргызстанской стороны по пяти принципиальным направлениям: приведению норм национального законодательства Кыргызстана в соответствие с правом ЕАЭС по налоговому администрированию; противодействию нелегальному экспорту, в том числе контрафактной продукции; обеспечению кыргызстанской стороной постоянного и эффективного ветеринарно-санитарного и фитосанитарного (карантинного) контроля товаров на предмет соблюдения требований ЕАЭС; принятию Кыргызстаном мер по предупреждению и пресечению нарушений транспортного законодательства стран — членов Экономического союза и недопущению контрабанды и незаконного перемещения через казахстанско-кыргызстанскую границу наркотиков, оружия, боеприпасов и так далее.