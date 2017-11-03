Врио губернатора Красноярского края празднует день рождения
Свой праздник глава региона отмечает в Москве.
Свой праздник глава региона отмечает в Москве.
Сегодня, 3 ноября, врио губернатора Красноярского края Александр Усс отмечает свой день рождения — ему исполнилось 63 года.
Как пояснили Newslab.ru в краевом правительстве, глава региона сегодня работает в Москве — у него назначено несколько рабочих встреч. После этого Александр Усс планирует вернуться в Красноярск.
Завтра в краевом центре он проведет несколько мероприятий, а затем, побывает на Театральной площади, где примет участие в праздновании Дня народного единства.