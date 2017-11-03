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12:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава Красноярска Сергей Еремин создал чат в Viber для общения с подчиненными

Такой вид общения необходим для оперативного принятия решений.

Источник: РИА "Новости"

Глава Красноярска Сергей Еремин внедрил новую систему управления. Он начал общаться со своими подчиненными с помощью мессенжджера Viber. Такой вид коммуникации позволяет ему оперативно связываться с коллегами по любым вопросам.

Российский оператор связи «МегаФон» проанализировал, в каких приложениях возможно создали бы свои рабочие чаты мэры других городов. Так, приложение Viber выбрали бы главы глава Кызыла, Абакана и Кемерова. Только в этих городах данный вид связи пользуется популярностью.

«В Тыве в Viber переписываются 56% процентов абонентов сети, в Хакасии — 42%, в Красноярском крае — 40%, в Кемеровской области — 32%. А в Новосибирске, для сравнения, Viber выбирают лишь 8% абонентов», — говорится в сообщении.

Отметим, что в целом лидером по Сибири среди таких чатов является WhatsApp.

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Глава Красноярска Сергей Еремин создал чат в Viber для общения с подчиненными
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