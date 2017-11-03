Глава Красноярска Сергей Еремин создал чат в Viber для общения с подчиненными
Такой вид общения необходим для оперативного принятия решений.
Такой вид общения необходим для оперативного принятия решений.
Глава Красноярска Сергей Еремин внедрил новую систему управления. Он начал общаться со своими подчиненными с помощью мессенжджера Viber. Такой вид коммуникации позволяет ему оперативно связываться с коллегами по любым вопросам.
Российский оператор связи «МегаФон» проанализировал, в каких приложениях возможно создали бы свои рабочие чаты мэры других городов. Так, приложение Viber выбрали бы главы глава Кызыла, Абакана и Кемерова. Только в этих городах данный вид связи пользуется популярностью.
«В Тыве в Viber переписываются 56% процентов абонентов сети, в Хакасии — 42%, в Красноярском крае — 40%, в Кемеровской области — 32%. А в Новосибирске, для сравнения, Viber выбирают лишь 8% абонентов», — говорится в сообщении.
Отметим, что в целом лидером по Сибири среди таких чатов является WhatsApp.