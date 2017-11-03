УДС «Молот» передан в аренду властям Прикамья

Стоимость аренды определена в 2 млн. 562 тыс рублей ежемесячно. Средства полностью будут направлены в бюджет края на оплату налогов и поддержание объекта в исправном состоянии.

Таким образом, предприятие, находящееся сейчас в процедуре наблюдения, передало в эксплуатацию непрофильный актив.

«Многие сотрудники ООО «УДС Молот-Прикамье» (100%-го дочернего общества ПАО «Мотовилихинские заводы»), обслуживающие УДС «Молот», получили предложения о трудоустройстве от нового арендатора. Сотрудники, которые не перейдут в КГАУ «ЦСП», будут либо трудоустроены в организации холдинга «Мотовилихинские заводы», либо отношения с ними будут урегулированы в строгом соответствии с законодательством РФ.