УДС «Молот» передан в аренду властям Прикамья
ПЕРМЬ, 3 ноября, ФедералПресс. «Мотовилихинские заводы» и КГАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» подписали договор. Согласно документу УДС «Молот» передан в аренду центру, сообщает
ПЕРМЬ, 3 ноября, ФедералПресс. «Мотовилихинские заводы» и КГАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» подписали договор. Согласно документу УДС «Молот» передан в аренду центру, сообщает
Стоимость аренды определена в 2 млн. 562 тыс рублей ежемесячно. Средства полностью будут направлены в бюджет края на оплату налогов и поддержание объекта в исправном состоянии.
Таким образом, предприятие, находящееся сейчас в процедуре наблюдения, передало в эксплуатацию непрофильный актив.
«Многие сотрудники ООО «УДС Молот-Прикамье» (100%-го дочернего общества ПАО «Мотовилихинские заводы»), обслуживающие УДС «Молот», получили предложения о трудоустройстве от нового арендатора. Сотрудники, которые не перейдут в КГАУ «ЦСП», будут либо трудоустроены в организации холдинга «Мотовилихинские заводы», либо отношения с ними будут урегулированы в строгом соответствии с законодательством РФ.
На данный момент ни один сотрудник из ООО «УДС Молот-Прикамье» не уволен, — говорится в