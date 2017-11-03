Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Умоются кровью": на Украине рассказали, что Майдан готовил Крыму
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Собчак ответила Кадырову на предложение захоронить Ленина
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Два россиянина создали бизнес, который принесет им 200 млн руб.
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Мы все пережили»: Шаляпин счастлив новой связи с Копенкиной
35-летняя Собчак опубликовала семейное фото - СМИ
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Неизбежность старения доказали математически
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12:12 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

УДС «Молот» передан в аренду властям Прикамья

ПЕРМЬ, 3 ноября, ФедералПресс. «Мотовилихинские заводы» и КГАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» подписали договор. Согласно документу УДС «Молот» передан в аренду центру, сообщает пресс-служба «МЗ».

Стоимость аренды определена в 2 млн. 562 тыс рублей ежемесячно. Средства полностью будут направлены в бюджет края на оплату налогов и поддержание объекта в исправном состоянии.

Таким образом, предприятие, находящееся сейчас в процедуре наблюдения, передало в эксплуатацию непрофильный актив.

«Многие сотрудники ООО «УДС Молот-Прикамье» (100%-го дочернего общества ПАО «Мотовилихинские заводы»), обслуживающие УДС «Молот», получили предложения о трудоустройстве от нового арендатора. Сотрудники, которые не перейдут в КГАУ «ЦСП», будут либо трудоустроены в организации холдинга «Мотовилихинские заводы», либо отношения с ними будут урегулированы в строгом соответствии с законодательством РФ.

На данный момент ни один сотрудник из ООО «УДС Молот-Прикамье» не уволен, — говорится в пресс-релизе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Директор забайкальского МУПа, задолжавший 2,5 миллиона работникам, предстанет перед судом
СК нашел все многомиллиардное состояние полковника Захарченко
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Опрос: 43% россиян не знают, как называется праздник 4 ноября
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
СМИ сообщили о скандале в Минобрнауки из-за слова «презерватив»
В России стартовали продажи iPhone X
Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы
Спорт
«Победы к “Зениту” скоро вернутся»: клуб вышел в плей-офф ЛЕ Петербургский «Зенит» сыграл вничью на выезде с норвежским «Русенборгом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Жена Николя Саркози показала 6-летнюю дочь (фото) Экс-первая леди Франции показала поклонникам новый снимок Джулии.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь