Полежаева опровергла факт своего задержания силовиками
Главный врач санатория «Рассвет» находится на своем рабочем месте, а во второй половине дня решила выйти в пикет.
Главный врач санатория «Рассвет» находится на своем рабочем месте, а во второй половине дня решила выйти в пикет.
О задержании бывшей снохи
Вброс появился на фоне сообщений об отключении в санатории света. Как выяснилось, с 1 ноября текущего года Омская энергосбытовая компания расторгла договор с центром реабилитации Полежаевой
Однако сама Полежаева информацию о своем аресте или задержании категорически опровергла, отметив, что она знает реального заказчика этого вброса.
Натела Полежаева, Главный врач НП «Санаторий-профилакторий «Рассвет»:
— Это все не соответствует действительности. С утра я нахожусь на своем рабочем месте и у меня все в порядке. Я знаю, чьи это проделки — господина К. Видимо, он резвится на прощание. Вообще, в Омской области есть кого сажать, если внимательно посмотреть — глаза разбегаются. Кстати, сегодня меня можно будет увидеть на пикете против бездействия правоохранительной системы в здравоохранении и против министра Стороженко, упускающего контроль в этой сфере.
Напомним, Натела полежаева долгое время была супругой старшего сына губернатора Полежаева — Константина Полежаева. Их брак был заключен в Казахстане, где пара училась в Карагандинском мединституте. В этом браке у них родилась дочь, однако после ухода Леонида Полежаева с поста его сын объявил о разводе.
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С июля 2001 года Полежаева являлась главврачом поликлиники омского нефтезавода, а с 2005 года возглавила