Полежаева опровергла факт своего задержания силовиками

О задержании бывшей снохи экс-губернатора Омской области Нателы Полежаевой сообщили сегодня утром анонимные источники. Авторы утверждали, что главного врача санатория «Рассвет» задержали по подозрению в хищении бюджетных средств, причем во время контакта с силовиками она отчаянно сопротивлялась.

Вброс появился на фоне сообщений об отключении в санатории света. Как выяснилось, с 1 ноября текущего года Омская энергосбытовая компания расторгла договор с центром реабилитации Полежаевой из-за накопившихся долгов. Речь идет о 3,4 млн за электроэнергию. Эту сумму задолжало энергетикам ООО «Сибриэлтинвест». Санаторий «Рассвет» арендует здание именно у этой компании.

Однако сама Полежаева информацию о своем аресте или задержании категорически опровергла, отметив, что она знает реального заказчика этого вброса.

Натела Полежаева, Главный врач НП «Санаторий-профилакторий «Рассвет»:

— Это все не соответствует действительности. С утра я нахожусь на своем рабочем месте и у меня все в порядке. Я знаю, чьи это проделки — господина К. Видимо, он резвится на прощание. Вообще, в Омской области есть кого сажать, если внимательно посмотреть — глаза разбегаются. Кстати, сегодня меня можно будет увидеть на пикете против бездействия правоохранительной системы в здравоохранении и против министра Стороженко, упускающего контроль в этой сфере.

Напомним, Натела полежаева долгое время была супругой старшего сына губернатора Полежаева — Константина Полежаева. Их брак был заключен в Казахстане, где пара училась в Карагандинском мединституте. В этом браке у них родилась дочь, однако после ухода Леонида Полежаева с поста его сын объявил о разводе.

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