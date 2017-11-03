В Челябинске Путина ждет награда, как у папы римского

Награду главе государства по просьбе президента ассоциации господина Дорела Косма вручит губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках в российско-казахстанского форума, который состоится 8—9 ноября Челябинске.

Как же сообщало агентство, накануне губернатор встречался с руководителями зарубежных и российских делегаций — участниками VIII международного фестиваля национальных культур «Синегорье». Дорел Косма вручил Борису Дубровскому особую эмблему международной фольклорной ассоциации IGF. Он высоко оценил культуру региона и рассказал, что Челябинская область станет вторым субъектом в России, который войдет в состав международной организации (шесть лет членом IGF является Екатеринбург).

По словам господина Дорела Космы, в будущем году директору челябинского ансамбля танца «Урал» Владимиру Карачинцеву будет вручен фольклорный Оскар за развитие национальной культуры.

Челябинская область уже дважды получала фольклорный Оскар. В 2008 году был награжден министр культуры области Владимир Макаров, в 2011 «Оскара» получил губернатор Михаил Юревич.

В 2019 году в Челябинске состоится IX Международный фестиваль национальных культур «Синегорье». «Мы уже заручились поддержкой губернатора, и Международной фольклорной ассоциации, так что это будет знаковое мероприятие, а Челябинск станет ключевым центром России по развитию этого направления», — сказал на закрытии VIII форума первый заместитель министра культуры области Григорий Цукерман.

Президент IGF Дорел Косма заверил, что ассоциация продолжит сотрудничество с регионом. «Мы намерены продолжать сотрудничество: проводить новые проекты, привозить к вам ансамбли разных стран и принимать у себя ваши замечательные коллективы», — пообещал господин Косма.