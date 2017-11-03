Рустэм Хамитов: «Мы показали, что можем проводить крупные события на очень высоком уровне»

— Мы показали, что можем проводить серьёзные, интересные, крупные события, например, такие, как саммиты ШОС и БРИКС, на очень высоком уровне. У нас сформирована хорошая база, есть отличные отели. Город в нормальном состоянии, не стыдно показать гостям. Поэтому количество такого рода событий можно было бы увеличить, — сказал Рустэм Хамитов. — При поддержке МИД мы могли бы ещё дальше продвигать эту тему. Мне кажется, она была бы интересной и полезной для всех. Мы открыты для сотрудничества, совместной работы.