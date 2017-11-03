Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Светская хроника: дочь Хазанова Алиса пришла на вечеринку (фото)
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Он - легенда: человек, создавший самую красивую BMW
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Мы все пережили»: Шаляпин счастлив новой дружбе с Копенкиной
35-летняя Собчак опубликовала семейное фото - СМИ
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
17:05 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Московские школьники примут участие в торжественном марше на Красной площади

Больше месяца они готовились к участию в шествии, посвященном 76-летию военного парада 1941 года, наравне с профессиональными военными.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Более 1870 московских кадет и воспитанников школьных военно-патриотических клубов 7 ноября примут участие в торжественном марше на Красной площади, посвященном 76-летию исторического военного парада 1941 года.

«В формировании 20 расчетов примут участие юноши и девушки из 62 образовательных организаций, участвующих в проекте “Кадетский класс в московской школе”. Отдельным расчетом пройдут воспитанники Московского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения “Юнармия”», — рассказали в Центре патриотического воспитания и школьного спорта.

Больше месяца школьники готовились к участию в торжественном марше наравне с профессиональными военными.

Для ребят проводились ежедневные занятия по строевой подготовке на базе образовательных организаций, а с конца октября сводные репетиции проходили на Красной площади. Генеральная репетиция марша пройдет 5 ноября.

В строю каждого расчета Департамента образования в день воинской славы будут маршировать по 83 старшеклассника. Право на участие в торжественном марше предоставлено лучшим из них как поощрение за успехи в учебе.

После окончания марша школьникам вручат памятные знаки.

Справка
Что празднуют россияне 4 ноябряРоссияне в 13-й раз отметят День народного единства.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Где жили и на чем ездили полковник Захарченко и его семья
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Путин призвал чиновников доверять людям
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
ФСБ задержала членов движения «Артподготовка»
Неизвестный удалил письма убийцы посла Карлова после его смерти
Эксперты выяснили, на чем в России экономит средний класс
Спорт
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ Возвращение на поле Дзагоева и чудесное преображение ЦСКА в Базеле заставили задуматься: а фаворит ли теперь восхитивший всех победой в Санкт-Петербурге «Локомотив»
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
Стоимость перепродаваемых в интернете iPhone X достигает миллиона рублей На интернет-сайтах объявлений и торговых площадках варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь