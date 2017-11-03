Московские школьники примут участие в торжественном марше на Красной площади
Больше месяца они готовились к участию в шествии, посвященном 76-летию военного парада 1941 года, наравне с профессиональными военными.
Больше месяца они готовились к участию в шествии, посвященном 76-летию военного парада 1941 года, наравне с профессиональными военными.
Более 1870 московских кадет и воспитанников школьных
«В формировании 20 расчетов примут участие юноши и девушки из 62 образовательных организаций, участвующих в проекте “Кадетский класс в московской школе”. Отдельным расчетом пройдут воспитанники Московского отделения Всероссийского
Для ребят проводились ежедневные занятия по строевой подготовке на базе образовательных организаций, а с конца октября сводные репетиции проходили на Красной площади. Генеральная репетиция марша пройдет 5 ноября.
В строю каждого расчета Департамента образования в день воинской славы будут маршировать по 83 старшеклассника. Право на участие в торжественном марше предоставлено лучшим из них как поощрение за успехи в учебе.
После окончания марша школьникам вручат памятные знаки.