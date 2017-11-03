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12:29 (мск), источник: Sputnik

Медведев: странам СНГ необходимо и дальше снимать барьеры в торговле

Премьер-министр РФ призвал страны Содружества более активно реализовывать проект по созданию зоны свободной торговли для наращивания товарооборота и развития бизнеса.

Источник: Sputnik

Выступая на заседании Совета глав правительств СНГ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Содружество имеет самую фундаментальную и проработанную договорную базу из всех международных площадок подобного форамта.

«Это дает свои плоды. По итогам первого полугодия товарооборот стран Содружества вырос на четверть, а с третьими странами — на 27%. Если мы внедрим принципы зоны свободной торговли на всем пространстве СНГ, это придаст новый импульс нашим торгово-экономическим отношениям, — подчеркнул российский премьер.

При это он добавил, что пока эта работа ведется недостаточно активно, еще много барьеров и бюрократических нюансов предстоит решить.

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