Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
В Минобрнауки отреагировали на скандал из-за слова «презерватив»
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: приемный сын режиссёра Эльдара Рязанова найден мертвым
Эксперты о том, как взорвали газопроводы в Крыму
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Лазарев с размахом отметил день рождения мамы
СМИ: журналист объяснил, зачем НАТО хочет лишить РФ «Искандеров»
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
16:38 (мск), источник: НИА Самара

Дмитрий Азаров провел в Москве рабочую встречу с министром спорта России Павлом Колобковым

Стороны обсудили подготовку региона к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

Глава Самарского региона Дмитрий Азаров находится с рабочей поездкой в Москве. Вчера врио Губернатора встретился с Министром спорта России Павлом Колобковым. и строительство спортивных объектов в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы».

Павел Колобков поздравил Дмитрия Азарова с недавним назначением временно исполняющим обязанности Губернатора Самарской области и пожелал ему успехов в работе на новом посту.

Глава региона сообщил о том, как в Самарской области проходит подготовка к проведению матчей Чемпионата мира по футболу. «Всем известно о некоторых проблемах, которые были со стадионом “Самара Арена”, но сегодня строительство идёт ускоренными темпами, — сказал Дмитрий Азаров по итогам встречи. — Мы обсудили с Министром весь график, технологический цикл проведения работ на стадионе, поговорили о возведении тренировочных площадок и размещении баз команд. Проект стадиона — непростой, и был не в полной мере оценён на начальной стадии. Это создало проблемы на стартовом этапе, сегодня они преодолены. Для нас была очень важна поддержка Правительства Российской Федерации, Минспорта России и Оргкомитета “Россия-2018”. На мой взгляд, все самые сложные этапы позади. Осуществляется ежедневный контроль за исполнением работ на стадионе и других объектах. Это помогает нам навёрстывать время и вселяет уверенность в том, что все работы будут выполнены в срок. Тестовый матч на стадионе пройдёт в апреле, к этому времени всё должно быть готово».

Врио Губернатора добавил, что на загрузку стадиона после Чемпионата мира по футболу будет влиять успешное выступление самарской команды «Крылья Советов»: «10−15 лет назад “Металлург” был самым посещаемым стадионом Восточной Европы. В Самаре очень любят футбол, но многое будет зависеть от достижений клуба. Мы в свою очередь будем создавать комфортные и безопасные условия для посещения стадиона», — подчеркнул Дмитрий Азаров. Также глава региона сообщил, что стадион «Самара Арена» может стать кандидатом на проведение матча за Суперкубок России 2018 года.

В ходе встречи были также затронуты вопросы строительства в Самарской области спортивных объектов в рамках федеральной целевой программы. В частности, в 2018 году планируется возведение плавательного бассейна в поселке Стройкерамика Волжского района. Дмитрий Азаров также заручился поддержкой Минспорта в вопросе строительства бассейна в Кинельском районе. «В предыдущие годы Министерство спорта Российской Федерации очень помогло нам при строительстве ФОКов, небольших объектов, в том числе с искусственным льдом, — отметил глава региона. — Но учитывая запросы общественности, на ближайшие годы мы сконцентрируемся на создании именно бассейнов».

Есть ещё один знаковый для области проект, который может быть поддержан Минспортом — это строительство легкоатлетического манежа и гимнастического комплекса «Немов-центр» в Тольятти. Объект планируется построить в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.

Дмитрий Азаров поблагодарил Павла Колобкова за конструктивную беседу и поддержку в реализации проектов Самарской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Бывшего замглавы ФСИН задержали по подозрению во взятках на 10 млн от строивших СИЗО в Петербурге компаний
Где жили и на чем ездили полковник Захарченко и его семья
СМИ узнали о переговорах РФ с Украиной по самолетам «Руслан»
Путин призвал чиновников доверять людям
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
ФСБ задержала членов движения «Артподготовка»
Неизвестный удалил письма убийцы посла Карлова после его смерти
Эксперты выяснили, на чем в России экономит средний класс
Спорт
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ Возвращение на поле Дзагоева и чудесное преображение ЦСКА в Базеле заставили задуматься: а фаворит ли теперь восхитивший всех победой в Санкт-Петербурге «Локомотив»
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
Стоимость перепродаваемых в интернете iPhone X достигает миллиона рублей На интернет-сайтах объявлений и торговых площадках варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь