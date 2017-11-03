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12:59 (мск), источник: РИА Крым

за ситуации с журналистами Крыма МИД РФ выразил Австрии протест из-за ситуации с журналистами из Крыма

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости Крым. Российский МИД сделал представление временному поверенному в делах Австрии в РФ в связи с невыдачей виз крымским журналистам, заявил на пресс-конференции глава ведомства Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

Австрийская сторона отказала в выдаче виз журналистам крымских СМИ, которые были зарегистрированы в качестве участников совещания на тему «Роль свободных СМИ во всеобъемлющем подходе к безопасности». Совещание проходит в четверг и в пятницу в Вене.

«Мы вчера пригласили в МИД временного поверенного в делах Австрии и сделали соответствующее представление», — сказал Лавров.

Он выразил надежду, что все страны, которые являются хозяйками проведения тех или иных мероприятий ОБСЕ, не будут допускать подобных действий впредь.

Министр добавил, что Москва считает невыдачу виз журналистам Крыма ошибкой.

Потому что по сути дела участники совещания лишены возможности услышать картину в ее всеобъемлющем измерении. И наши представители Крыма и Севастополя не смогли донести до мировой общественности правду о реальной ситуации на полуострове. Это неприемлемая ситуация, когда проживающие в республике Крым и Севастополе журналисты подвергаются дискриминации и коллективному наказанию за свой выбор, который они сделали осознанно в 2014 году.

В четверг стало известно, что австрийская сторона отказала в выдаче виз крымским журналистам, которые уже были аккредитованы и собирались принять участие в совещании ОБСЕ. В постоянном представительстве РФ при ОБСЕ заявили, что возмущены таким решением Австрии. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что такая ситуация является не чем иным, как блокадой Крыма.

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