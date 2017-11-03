за ситуации с журналистами Крыма МИД РФ выразил Австрии протест из-за ситуации с журналистами из Крыма

Потому что по сути дела участники совещания лишены возможности услышать картину в ее всеобъемлющем измерении. И наши представители Крыма и Севастополя не смогли донести до мировой общественности правду о реальной ситуации на полуострове. Это неприемлемая ситуация, когда проживающие в республике Крым и Севастополе журналисты подвергаются дискриминации и коллективному наказанию за свой выбор, который они сделали осознанно в 2014 году.