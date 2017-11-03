Владимир Путин и Дмитрий Медведев направили поздравления участникам и гостям XI Ассамблеи Русского мира, открывшейся 3 ноября в Нижнем Новгороде
Президент России Владимир Путин и
Президент России Владимир Путин и
«Сегодня, накануне Дня народного единства, Нижний Новгород гостеприимно встречает деятелей культуры и искусства, учёных, известных политиков и журналистов из многих стран. Тех, кому дорога Россия, кто сохраняет с ней духовную связь, стремится активно участвовать в реализации востребованных образовательных, просветительских, информационных проектов Русского мира», — говорится в поздравлении главы государства, размещенном на сайте президента РФ.
Участников и гостей Ассамблеи поздравил и
Глава российского правительства отметил, что на участниках Ассамблеи лежит большая ответственность, поскольку они представляют «огромный русский мир, который является важной и неотъемлемой частью мирового развития».
«А это — большая сила. Именно по вам многие судят о России, начинают понимать её без посредников. Уверен, что вы и дальше будете достойны нашей общей Родины. Ведь при слове “русский” возникает образ великой страны, великой истории, великой культуры», — отмечается в поздравлении.
Напомним, что Ассамблея Русского мира проходит в Нижнем Новгороде 3 ноября.
В рамках круглых столов зарубежные участники и ведущие ученые, общественные деятели, представители сферы образования и культуры Нижегородской области обменяются мнениями по темам: «Русский язык в полиэтнической образовательной среде»; «Минин и Пожарский. Память о спасителях России сквозь века и границы»; «Роль творчества Максима Горького в сохранении наследия Русского мира»; «Русский мир Пушкина»; «Межрелигиозный диалог в России: опыт и перспективы»; «Медиапространство в контексте диалога культур».