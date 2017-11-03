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13:04 (мск), источник: Sputnik.md

Лавров: Москва заинтересована в работе ОБСЕ с Приднестровьем

Россия заинтересована в более активной работе ОБСЕ по ситуации с Приднестровьем, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Москва заинтересована в том, чтобы ОБСЕ активнее работала для урегулирования ситуации вокруг непризнанного Приднестровья, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

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«Мы также заинтересованы, Россия заинтересована, в том, чтобы ОБСЕ активнее и более результативно работала на Приднестровском направлении», — сказал министр на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Лавров также отметил заинтересованность российской стороны в более активной роли ОБСЕ в «том, что касается Женевских дискуссий по стабильности в Закавказье, на Балканах».

Он добавил, что «мы также отмечаем, что в нагорно-карабахском урегулировании основную роль, наряду со сторонами, играют со- председатели Минской группы ОБСЕ».

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.

В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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