Лавров: Москва заинтересована в работе ОБСЕ с Приднестровьем

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Москва заинтересована в том, чтобы ОБСЕ активнее работала для урегулирования ситуации вокруг непризнанного Приднестровья, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

Читайте также Приднестровье: куда движется непризнанная республика

«Мы также заинтересованы, Россия заинтересована, в том, чтобы ОБСЕ активнее и более результативно работала на Приднестровском направлении», — сказал министр на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Лавров также отметил заинтересованность российской стороны в более активной роли ОБСЕ в «том, что касается Женевских дискуссий по стабильности в Закавказье, на Балканах».

Он добавил, что «мы также отмечаем, что в нагорно-карабахском урегулировании основную роль, наряду со сторонами, играют со- председатели Минской группы ОБСЕ».

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.