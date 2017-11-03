На должности свердловских «конкурсных» министров претендуют уже 17 человек

«Десять человек хотели бы возглавить министерство инвестиций и развития, шестеро метят на пост главы министерства экономики и территориального развития. Еще один участник подал документы сразу на оба конкурса. В основном это управленцы из бизнес-среды и муниципальных органов власти. Средний возраст соискателей варьируется от 36 до 46 лет, но есть и молодежь — самому молодому претенденту 30 лет», — уточнили в ДИПе.