На должности свердловских «конкурсных» министров претендуют уже 17 человек
На конкурс на замещение должностей министров экономики и инвестиций Свердловской области заявились 17 человек, сообщили в департаменте информполитики губернатора.
На конкурс на замещение должностей министров экономики и инвестиций Свердловской области заявились 17 человек, сообщили в департаменте информполитики губернатора.
«Десять человек хотели бы возглавить министерство инвестиций и развития, шестеро метят на пост главы министерства экономики и территориального развития. Еще один участник подал документы сразу на оба конкурса. В основном это управленцы из
Отметим, прием документов завершается 8 ноября. Известно, что в числе претендентов среди прочих представители «Опоры России» Илья Тыщенко и Дмитрий Ханин, политтехнолог Георгий Бурмистров и депутат екатеринбургской думы Илья Лобов.