Новосибирские технопарки признаны самыми эффективными в России
В рейтинг ведущих научных центров вошли сразу четыре технопарка региона, об этом сообщает
В рейтинг ведущих научных центров вошли сразу четыре технопарка региона, об этом сообщает
Новосибирские технопарки признаны самыми эффективными в России, рассказали в
Ассоциация кластеров и технопарков составила третий национальный рейтинг, в него вошли 4 новосибирский научных центра.
Нанотехнологический центр «Сигма. Новосибирск» замкнул тройку лучших технопарков России с наивысшим уровнем эффективности функционирования. Также в рейтинг вошли Инновационный
Первое и второе места заняли столичные научные центры. Всего в числе лучших оказались 33 технопарка России из 17 регионов.