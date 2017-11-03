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13:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские технопарки признаны самыми эффективными в России

В рейтинг ведущих научных центров вошли сразу четыре технопарка региона, об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Новосибирские технопарки признаны самыми эффективными в России, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Ассоциация кластеров и технопарков составила третий национальный рейтинг, в него вошли 4 новосибирский научных центра.

Нанотехнологический центр «Сигма. Новосибирск» замкнул тройку лучших технопарков России с наивысшим уровнем эффективности функционирования. Также в рейтинг вошли Инновационный медико-технологический центр (Медицинский технопарк), Научно-технологический парк «Новосибирск», АО «Технопарк Новосибирского Академгородка».

Первое и второе места заняли столичные научные центры. Всего в числе лучших оказались 33 технопарка России из 17 регионов.

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