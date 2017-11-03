Мэр Красноярска рассказал об управлении по вайберу и прочитанных книгах

Источник: РИА "Новости"

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин рассказал про использование соцсетей и мессенджеров, а также про то, какие книги читал в последнее время. Глава Красноярска пообщался с журналистами на открытии КРЯКК.

Сергей Ерёмин, по собственному признанию, командует подчиненными через мессенджере Viber, где создал специальный чат. Это помогает оперативному общению. В беседе мэр публикует фотографии недочетов, которые ему удалось заметить на городских улицах.

А вот в соцсетях собственную страничку глава города пока не завел, так как сейчас необходимо полностью погрузиться в жизнь города. Хотя не исключает этого в будущем.

«Я понимаю, что сети — это онлайн-жизнь. Не исключаю возможность ведения личных аккаунтов, но у меня нет сейчас возможности постоянно их поддерживать в актуальном состоянии, уделять много времени, чтобы комментировать что-то. Я неоднозначно отношусь к тому, чтобы отдать ее техническому специалисту», — объяснил свою позицию Сергей Ерёмин.

Кроме того, градоначальник рассказал о том, какие книги читал в последнее время. По его словам, не считая профильной экономической литературы, недавно он прочел роман Евгения Водолазкина «Авиатор», а сейчас его внимание занимает произведение Бориса Акунина «Между Европой и Азией».