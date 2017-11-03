Начальник ГИБДД пообщается с жителями Воронежской области на прямой линии

Источник: РИА "Воронеж"

Прямая линия с начальником управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области, полковником полиции Евгением Шаталовым пройдет в редакции РИА «Воронеж» во вторник, 14 ноября. Главный автоинспектор будет отвечать на вопросы воронежцев в течение двух часов — с 11:00 до 13:00.

В частности Евгений Шаталов расскажет, как изменится дорожная обстановка в Воронеже и области в 2018 году, когда на самых оживленных перекрестках города появится новая разметка — «вафельница» и где в регионе главные очаги аварийности.