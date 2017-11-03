Начальник ГИБДД пообщается с жителями Воронежской области на прямой линии
Евгений Шаталов будет отвечать на вопросы в течение 2 часов.
Евгений Шаталов будет отвечать на вопросы в течение 2 часов.
Прямая линия с начальником управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области, полковником полиции Евгением Шаталовым пройдет в редакции РИА «Воронеж» во вторник, 14 ноября. Главный автоинспектор будет отвечать на вопросы воронежцев в течение двух часов — с 11:00 до 13:00.
В частности Евгений Шаталов расскажет, как изменится дорожная обстановка в Воронеже и области в 2018 году, когда на самых оживленных перекрестках города появится новая разметка — «вафельница» и где в регионе главные очаги аварийности.
Свои вопросы, уважаемые читатели, вы можете задать Евгению Шаталову по телефону 259 31 73.