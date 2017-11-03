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13:52 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Губернатор Евгений Куйвашев провел личный приём граждан

Отремонтировать единственный пешеходный мост в деревне Васькино Нижнесергинского района просят жители.

Источник: Вести - Екатеринбург

Деревянная конструкция соединяет две части деревни, в которой проживает несколько сотен человек. Мост был построен в 1956 году и с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали.

С просьбой о реконструкции сегодня на приём к губернатору области пришла 11-летняя жительница деревни Кристина.

Всего с обращениями к губернатору пришли семь человек. Проблемы в основном касаются строительства или ремонта. Жительница Краснотурьинска попросила о капитальном ремонте инфекционного отделения городской больницы.

На необходимость ремонта дороги пожаловалась жительница Верхотурья. Отремонтировать кровлю попросила директор Кузнецовской средней школы. В учреждении есть музей, посвящённый разведчику Николая Кузнецову. Школу часто посещают туристы, но здание не в лучшем состоянии. Ремонт обещали провести к 1 сентября.

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