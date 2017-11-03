В Богучарском районе выбрали главу администрации
Совет народных депутатов Богучарского района проголосовал за назначение Валерия Кузнецова на должность главы районной администрации в пятницу, 3 ноября.
Совет народных депутатов Богучарского района проголосовал за назначение Валерия Кузнецова на должность главы районной администрации в пятницу, 3 ноября.
Контракт заключили на пять лет. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в администрации Богучарского района.
На должность претендовали три человека. Один кандидат взял самоотвод накануне выборов. Вторым претендентом стал директор Радченской школы Роман Ткачев.
Валерия Кузнецова также выбрали главой Совета народных депутатов Богучарского района. Председателем Совета стала замдиректора управления культуры и молодежной политики администрации Богучарского района Юлия Дорохина.
Справка РИА «Воронеж»
Валерий Кузнецов родился в поселке Давыдовка Лискинского района в 1956 году. Образование высшее по специальностям: «инженер-механик», «политолог», «экономист сельского хозяйства». Работал главным
С 2001 по 2005 год был главой администрации Железнодорожного района г. Воронежа. Затем — заместителем гендиректора финансовой компании «Аксиома», замглавы администрации городского округа город Воронеж, директором департамента промышленности и связи, референтом губернатора в правительстве Воронежской области. С 2012 года — глава администрации Богучарского муниципального района.