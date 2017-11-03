В Богучарском районе выбрали главу администрации

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Контракт заключили на пять лет. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в администрации Богучарского района.

На должность претендовали три человека. Один кандидат взял самоотвод накануне выборов. Вторым претендентом стал директор Радченской школы Роман Ткачев.

Валерия Кузнецова также выбрали главой Совета народных депутатов Богучарского района. Председателем Совета стала замдиректора управления культуры и молодежной политики администрации Богучарского района Юлия Дорохина.

Справка РИА «Воронеж»

Валерий Кузнецов родился в поселке Давыдовка Лискинского района в 1956 году. Образование высшее по специальностям: «инженер-механик», «политолог», «экономист сельского хозяйства». Работал главным инженером-механиком в Давыдовском лесхозе с 1978 года. На выборных должностях в ВЛКСМ и КПСС в г. Георгиу-Деж (ныне Лиски — прим. РИА «Воронеж») трудился с 1980 по 1991 годы. В течение следующих десяти лет прошел путь от зампредседателя горисполкома до замглавы администрации Лискинского района.