«Самара Арена» может стать кандидатом на проведение Суперкубка России-2018

Источник: AP 2017

«Такое желание [провести Суперкубок России 2018 года] есть. Наш стадион в силу, может быть, не самых благоприятных обстоятельств стал известен на всю страну. И я думаю, что мы должны заявляться на все масштабные мероприятия. О нашем стадионе знают лучше, чем о многих других. И я думаю, что в перспективе нам это будет давать преимущество. Даже негативная реклама — это реклама», — сказал глава региона.

Также Азаров отметил, что в Самаре есть потенциал для того, чтобы стадион полностью заполнялся и после мундиаля.

«Загрузка [арены после чемпионата мира] будет зависеть от того, насколько успешно будут выступать “Крылья Советов”. В Самаре любят футбол, это футбольный город, но, конечно, мы должны создать, с одной стороны, комфортные и безопасные условия для посещения стадиона, а с другой — многое зависит от достижений нашего любимого клуба. Сегодня его возглавляет человек, который является победным символом для города — это Андрей Тихонов», — сказал врио губернатора Самарской области.