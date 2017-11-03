Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Неизбежность старения доказали математически
Главные актеры не решились приехать на кинопремьеру в Москву
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Украина запустила ракеты рядом с Крымом на учениях - СМИ
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Арнольд Шварценеггер жалеет, что развелся с женой
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
Вдова Бодрова впервые рассказала о смерти своего мужа - СМИ
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
18:04 (мск), источник: Pro Город Самара

«Самара Арена» может стать кандидатом на проведение Суперкубка России-2018

Стадион «Самара Арена», строящийся к ЧМ-2018, может подать заявку на проведение игр Суперкубка России 2018 года, пишет ТАСС со ссылкой на врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Источник: AP 2017

«Такое желание [провести Суперкубок России 2018 года] есть. Наш стадион в силу, может быть, не самых благоприятных обстоятельств стал известен на всю страну. И я думаю, что мы должны заявляться на все масштабные мероприятия. О нашем стадионе знают лучше, чем о многих других. И я думаю, что в перспективе нам это будет давать преимущество. Даже негативная реклама — это реклама», — сказал глава региона.

Также Азаров отметил, что в Самаре есть потенциал для того, чтобы стадион полностью заполнялся и после мундиаля.

«Загрузка [арены после чемпионата мира] будет зависеть от того, насколько успешно будут выступать “Крылья Советов”. В Самаре любят футбол, это футбольный город, но, конечно, мы должны создать, с одной стороны, комфортные и безопасные условия для посещения стадиона, а с другой — многое зависит от достижений нашего любимого клуба. Сегодня его возглавляет человек, который является победным символом для города — это Андрей Тихонов», — сказал врио губернатора Самарской области.

Стоит отметить, что на днях на стройплощадке стадиона завершился один из важнейших этапов — раскружаливание копола. Теперь металлоконструкции не поддерживаются временными опорами, установленными на поле и трибунах. Как сообщается в группе «Город-организатор ЧМ-2018 Самара», в ближайшие дни их демонтируют и вывезут из чаши стадиона, установят козырек, который будет защищать зрителей от дождя и прочей непогоды. Параллельно с этим трибуны готовят к установке кресел, а также ведутся отделка внутренних помещений стадиона, благоустройство территории и создание парковок.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
Где жили и на чем ездили полковник Захарченко и его семья
РФ расторгла соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере ТВ
Путин призвал чиновников доверять людям
Назван размер больничных и декретных в 2018 году
ФСБ задержала членов движения «Артподготовка»
Кто и почему хочет убрать Ленина с Красной площади?
Полиция Лондона начала расследование в отношении Кевина Спейси
Спорт
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ Возвращение на поле Дзагоева и чудесное преображение ЦСКА в Базеле заставили задуматься: а фаворит ли теперь восхитивший всех победой в Санкт-Петербурге «Локомотив»
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
Доширак вкуснее. Что выбирают первые покупатели iPhone X Какую лапшу выбрать? Что важнее: отпуск или новый айфон?
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь