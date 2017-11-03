Главы правительств стран СНГ подписали документы о сотрудничестве

Источник: UzReport.news

На заседании приняли участие Премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Председатель правительства России, заместители глав правительств Азербайджана и Туркменистана, Полномочный представитель при уставных и других органах СНГ из Молдовы.

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Заседание Совета глав правительств началось со встречи в узком формате. В нем стороны обменялтсь мнениями по актуальным вопросам взаимосвязей в рамках Содружества, а также согласовали даты проведения очередного заседания Совета глав правительств.

Затем участники продолжили обсуждения на расширенном заседании.

На нем с участием членов делегаций были обсуждены вопросы о дальнейшем развитии и укреплении торгово-экономического сотрудничества между странами Содружества, в том числе, в рамках зоны свободной торговли, развития нефтегазового машиностроения, мелиорации земель и контроля таможенной стоимости товаров.

По итогам переговоров были подписаны более десяти документов о развитии многопланового сотрудничества между странами Содружества, совершенствовании институциональных и правовых механизмов данной структуры.

На встрече с представителями средств массовой информации отмечалось, что заседание прошло плодотворно, подписанные документы послужат дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия стран СНГ.