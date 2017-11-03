Главы правительств стран СНГ подписали документы о сотрудничестве
Сегодня в Ташкенте прошло заседание Совета глав правительств
Сегодня в Ташкенте прошло заседание Совета глав правительств
На заседании приняли участие
Заседание Совета глав правительств началось со встречи в узком формате. В нем стороны обменялтсь мнениями по актуальным вопросам взаимосвязей в рамках Содружества, а также согласовали даты проведения очередного заседания Совета глав правительств.
Затем участники продолжили обсуждения на расширенном заседании.
На нем с участием членов делегаций были обсуждены вопросы о дальнейшем развитии и укреплении
По итогам переговоров были подписаны более десяти документов о развитии многопланового сотрудничества между странами Содружества, совершенствовании институциональных и правовых механизмов данной структуры.
На встрече с представителями средств массовой информации отмечалось, что заседание прошло плодотворно, подписанные документы послужат дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия стран СНГ.
На этом заседание Совета глав правительств СНГ завершилось.