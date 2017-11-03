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14:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ситуация на границе: Сагинтаев поставил 5 условий Кыргызстану

Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев ответил на критику кыргызского премьера, касательно ситуации на границе двух стран.

Источник: Sputniknews.kz

В пятницу глава правительства Кыргызстана Сапар Исаков поднял вопрос, не входящий в повестку заседания, касающийся ситуации на казахстанско-кыргызском участке границы.

Он заявил, что Казахстан создает искусственные барьеры на границе.

«Правительство Казахстана считает некорректными высказывания кыргызской стороны. Позиция нашего государства по этому вопросу хорошо известна. Она полностью соответствует идеологии формирования общего экономического пространства стран Евразийского экономического союза и нацелена на минимизацию экономических рисков и экономического ущерба странам-участницам Союза», — заявил Сагинтаев на заседании глав правительств стран СНГ в Ташкенте.

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По его словам, правительство Казахстана рассчитывает на конструктивную позицию кыргызской стороны по пяти принципиальным направлениям:

Первое. Приведение норм национального законодательства Кыргызстана в соответствии с правом ЕАЭС по налоговому администрированию.

Второе. Противодействие нелегальному экспорту, в том числе контрфактной продукции.

Третье. Обеспечение кыргызской стороной постоянного и эффективного ветеринарно-санитарного и фитосанитарного (карантинного) контроля товаров на предмет соблюдения требований ЕАЭС.

Четвертое. Принятие Кыргызстаном мер по предупреждению и пресечению нарушений транспортного законодательства стран-членов Экономического Союза.

Пятое. Недопущение контрабанды и незаконного перемещения через казахстанско-кыргызскую границу наркотиков, оружия, боеприпасов.

«Таким образом, мы защищаем не только свои национальные интересы. Мы защищаем экономические интересы и экономическую безопасность пространства ЕАЭС. На казахстанско-кыргызской границе сохраняется порядок мониторинга и контроля, полностью и строго соответствующий нормам и требованиям законодательства ЕАЭС», — указал Сагинтев.

Он отметил готовность казахстанской стороны к конструктивному диалогу по вопросам двухстороннего экономического сотрудничества, а также взаимодействия в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования.

«Мы готовы и впредь оказывать содействие кыргызским коллегам в адаптации нормам и праву ЕАЭС», — заключил Сагинтаев.

Проблемы на кыргызско-казахской границе начались 10 октября. По заявлению властей РК, это стало следствием борьбы с «серым» импортом. 18 октября Сапар Исаков посетил Астану, где ему удалось договориться о приоритете в проверке граждан с личным багажом, рейсовых автобусов с пассажирами, легковых машин и пустых грузовиков. После этого автомобили начали пропускать быстрее.

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