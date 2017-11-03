Ситуация на границе: Сагинтаев поставил 5 условий Кыргызстану

В пятницу глава правительства Кыргызстана Сапар Исаков поднял вопрос, не входящий в повестку заседания, касающийся ситуации на
Он заявил, что Казахстан создает искусственные барьеры на границе.
«Правительство Казахстана считает некорректными высказывания кыргызской стороны. Позиция нашего государства по этому вопросу хорошо известна. Она полностью соответствует идеологии формирования общего экономического пространства стран Евразийского экономического союза и нацелена на минимизацию экономических рисков и экономического ущерба
По его словам, правительство Казахстана рассчитывает на конструктивную позицию кыргызской стороны по пяти принципиальным направлениям:
Первое. Приведение норм национального законодательства Кыргызстана в соответствии с правом ЕАЭС по налоговому администрированию.
Второе. Противодействие нелегальному экспорту, в том числе контрфактной продукции.
Третье. Обеспечение кыргызской стороной постоянного и эффективного
Четвертое. Принятие Кыргызстаном мер по предупреждению и пресечению нарушений транспортного законодательства
Пятое. Недопущение контрабанды и незаконного перемещения через
«Таким образом, мы защищаем не только свои национальные интересы. Мы защищаем экономические интересы и экономическую безопасность пространства ЕАЭС. На
Он отметил готовность казахстанской стороны к конструктивному диалогу по вопросам двухстороннего экономического сотрудничества, а также взаимодействия в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования.
«Мы готовы и впредь оказывать содействие кыргызским коллегам в адаптации нормам и праву ЕАЭС», — заключил Сагинтаев.
Проблемы на