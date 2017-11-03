Исаков раскритиковал Казахстан на заседании глав правительств СНГ в Ташкенте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz.
«Более 20 дней ситуация по границе не изменяется, что вынуждает Кыргызскую Республику обращаться для официального разбирательства в рамках уставных органов ВТО и ЕАЭС. Хочу отметить, что уже 10 ноября этот вопрос будет рассматриваться на комитете по торговле в рамках ВТО», — сказал Исаков.
Премьер подчеркнул, что Казахстан пользуется своим транзитным преимуществом и с 10 октября начал «создавать искусственные барьеры гражданам Кыргызстана и иностранным гражданам, грузоперевозчикам КР и иностранным грузоперевозчикам».
«По всему периметру
Так, по данным кыргызской стороны, для пересечения границы у одного транспортного средства уходит пять суток. Кроме того, появились факты задержания и досмотра железнодорожных вагонов, следующих из третьих стран в Кыргызстан под пломбами и в рамках международных торговых соглашений, добавил Сапаев. По его словам, в настоящее время, к сожалению, сложно говорить о функционировании зоны свободной торговли
«Правительство Кыргызской Республики надеется, что введенные казахстанской стороной усиленные меры контроля носят временный характер и нам удастся решить этот вопрос в рамках наших братских и добрососедских отношений». — подчеркнул