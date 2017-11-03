Исаков раскритиковал Казахстан на заседании глав правительств СНГ в Ташкенте

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков считает, что Казахстан пользуется своим транзитным преимуществом для создания искусственных барьеров на границе двух стран. Об этом он заявил на заседании Совета глав правительств стран СНГ, которое прошло сегодня в Ташкенте.

«Более 20 дней ситуация по границе не изменяется, что вынуждает Кыргызскую Республику обращаться для официального разбирательства в рамках уставных органов ВТО и ЕАЭС. Хочу отметить, что уже 10 ноября этот вопрос будет рассматриваться на комитете по торговле в рамках ВТО», — сказал Исаков.

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Премьер подчеркнул, что Казахстан пользуется своим транзитным преимуществом и с 10 октября начал «создавать искусственные барьеры гражданам Кыргызстана и иностранным гражданам, грузоперевозчикам КР и иностранным грузоперевозчикам».

«По всему периметру кыргызско-казахстанской государственной границы с казахстанской стороны зафиксировано значительное скопление грузовых автомашин, которые испытывают затруднения при пересечении границы. Ежедневно в очереди стоят от 500 до 600 грузовых автомашин», — отметил глава правительства.

Так, по данным кыргызской стороны, для пересечения границы у одного транспортного средства уходит пять суток. Кроме того, появились факты задержания и досмотра железнодорожных вагонов, следующих из третьих стран в Кыргызстан под пломбами и в рамках международных торговых соглашений, добавил Сапаев. По его словам, в настоящее время, к сожалению, сложно говорить о функционировании зоны свободной торговли из-за несоблюдения отдельными государствами СНГ принципа свободы транзита товаров.