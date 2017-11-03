Игорь Додон отправился с официальным визитом в Италию

— Надеюсь на конструктивный диалог, который придаст новый импульс партнерским отношениям между нашими государствами и укрепит молдо-итальянское сотрудничество во многих областях общего интереса. Уверен, что визит будет продуктивным, — прокомментировал поездку президент.

Повестка визита очень насыщена и включает встречи с Его Святейшеством Папой Франциском, Государственными секретарем Святого Престола, Кардиналом Пьетро Паролин, Президентом Итальянской Республики Серджио Матарелла, с другими высокопоставленными официальными лицами, а также с молдавской диаспорой.