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14:26 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон отправился с официальным визитом в Италию

Президент Республики Молдова Игорь Додон отправляется с рабочим визитом в Италию, где проведет ряд встреч с официальными лицами принимающей стороны.

Источник: Actualitati.md

— Надеюсь на конструктивный диалог, который придаст новый импульс партнерским отношениям между нашими государствами и укрепит молдо-итальянское сотрудничество во многих областях общего интереса. Уверен, что визит будет продуктивным, — прокомментировал поездку президент.

Повестка визита очень насыщена и включает встречи с Его Святейшеством Папой Франциском, Государственными секретарем Святого Престола, Кардиналом Пьетро Паролин, Президентом Итальянской Республики Серджио Матарелла, с другими высокопоставленными официальными лицами, а также с молдавской диаспорой.

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