Игорь Додон отправился с официальным визитом в Италию
Президент Республики Молдова Игорь Додон отправляется с рабочим визитом в Италию, где проведет ряд встреч с официальными лицами принимающей стороны.
Президент Республики Молдова Игорь Додон отправляется с рабочим визитом в Италию, где проведет ряд встреч с официальными лицами принимающей стороны.
— Надеюсь на конструктивный диалог, который придаст новый импульс партнерским отношениям между нашими государствами и укрепит
Повестка визита очень насыщена и включает встречи с Его Святейшеством Папой Франциском, Государственными секретарем Святого Престола, Кардиналом Пьетро Паролин, Президентом Итальянской Республики Серджио Матарелла, с другими высокопоставленными официальными лицами, а также с молдавской диаспорой.