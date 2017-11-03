Путин призвал чиновников доверять людям

«Конечно, не везде чиновники пока готовы к диалогу и совместной работе, но именно ваша настойчивость и убедительность ломает эту бюрократическую закостенелость», — сказал Путин, выступая на форуме активных граждан «Сообщество».
Он пообещал, что государство «будет стремиться к продуктивному взаимодействию (с НКО) в самых разных сферах, в том числе в таких сложных и чувствительных, как работа с людьми с ограниченными возможностями по здоровью, со школьниками, работа в медицине, поисковая и историческая работа».
Президент призвал «коллег в регионах РФ учиться работать вместе (с общественными организациями — ИФ)». «Надеюсь, что такая работа будет только расширяться», — сказал Путин.
Как заявил президент РФ, региональные и местные власти должны опираться на гражданскую активность, вместе с Общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальных и других сферах.
«Нужно понимать людей, доверять им, и тогда можно многое сделать и в маленьком поселке, и в большом городе. Там, где жители искренне болеют за дело, включаются в работу, предлагают конкретные решения проблем, многое делается и меняется к лучшему», — отметил президент.
Он также добавил, что на сегодняшний день в региональные реестры поставщиков социальных услуг внесено уже несколько сотен НКО.
«Но, конечно, очевидно, что это только начало. Нам нужны тысячи таких организаций по стране, которые готовы брать на себя ответственность, выступать надежным партнером государства в социальной сфере», — подчеркнул В. Путин.