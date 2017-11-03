Путин призвал чиновников доверять людям

Источник: AP 2017

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«Конечно, не везде чиновники пока готовы к диалогу и совместной работе, но именно ваша настойчивость и убедительность ломает эту бюрократическую закостенелость», — сказал Путин, выступая на форуме активных граждан «Сообщество».

Он пообещал, что государство «будет стремиться к продуктивному взаимодействию (с НКО) в самых разных сферах, в том числе в таких сложных и чувствительных, как работа с людьми с ограниченными возможностями по здоровью, со школьниками, работа в медицине, поисковая и историческая работа».

Президент призвал «коллег в регионах РФ учиться работать вместе (с общественными организациями — ИФ)». «Надеюсь, что такая работа будет только расширяться», — сказал Путин.

Как заявил президент РФ, региональные и местные власти должны опираться на гражданскую активность, вместе с Общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальных и других сферах.

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«Нужно понимать людей, доверять им, и тогда можно многое сделать и в маленьком поселке, и в большом городе. Там, где жители искренне болеют за дело, включаются в работу, предлагают конкретные решения проблем, многое делается и меняется к лучшему», — отметил президент.

Он также добавил, что на сегодняшний день в региональные реестры поставщиков социальных услуг внесено уже несколько сотен НКО.