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15:20 (мск), источник: ИА Башинформ

Спикер парламента Башкирии выступил за ограничение продажи пневматического оружия

УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев выступил за ограничение продажи пневматического оружия.

Источник: Башинформ

В Госдуму внесены законопроекты об изменении закона «Об оружии» и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В случае поддержки инициативы будет установлен запрет на приобретение пневматического оружия лицами, не достигшим 18 лет, а также введена ответственность за незаконное изготовление, продажу или передачу пневматического оружия.

Для граждан за подобные нарушения предложены штрафы от тысячи до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — штрафы от 10 до 30 тысяч либо дисквалификация от шести месяцев до одного года, для юридических лиц — штрафы от 30 до 50 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 30 суток. Наказания для всех категорий нарушителей также предполагают возможность конфискации пневматического оружия, пояснили в пресс-службе Госсобрания РБ.

«Вопрос актуальный и поднять его следовало бы давно, — считает председатель Госсобрания Башкортостана. — В соответствии с действующим законодательством пневматическое оружие приобретается без лицензии и не регистрируется. В итоге пневматика нередко оказывается в руках детей и подростков, у которых развлекательная стрельба превращается в жестокие игры, где мишенями становятся люди и животные. В итоге уже многие люди стали инвалидами, бывали даже смертельные случаи».

Константин Толкачев отметил, что, просматривая сводки происшествий, регулярно встречает сообщения о противоправных действиях с применением пневматического оружия.

«Статистика неутешительная. В Уфе, Салавате, пневматика за последнее время неоднократно фигурировала при выяснении отношений между соседями и автовладельцами. Бывали случаи угроз пневматикой сотрудникам полиции. В Чишминском районе мужчина летом расстрелял из пневматической винтовки троих детей. В Москве, Кемеровской, Саратовской областях, других регионах дети приносили пневматику в школу, стреляли друг в друга и в учителей. Такое случается почти каждый день».

Константин Толкачев подчеркнул, что хулиганские действия с применением пневматики совершаются не только детьми. Среди нарушителей много совершеннолетних, есть даже люди преклонного возраста. Яркий пример — стрельба, которую пожилой житель Уфы открыл летом этого года по мотоциклистам.

«В связи с этим необходимо поднять вопрос не только о запрете на продажу пневматики несовершеннолетним, но и о регулировании данного рынка в целом, — считает спикер регионального парламента. — Недопустимо, чтобы пневматическое оружие попадало в руки лицам, страдающим алкогольной или наркотической зависимостью, имеющим психические заболевания. Ведь это, пусть и не огнестрельное, но все равно оружие. Его свободная продажа не несет никакой пользы, лишь угрозу жизни и здоровью граждан. Продавать его необходимо тем, кому оно действительно необходимо для работы. Например, охотникам, спортсменам, спортивно-техническим организациям, стрелковым тирам, но точно не всем подряд».

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