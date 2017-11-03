В Рособрнадзоре заявили, что Крым готов к введению ЕГЭ

Источник: РИА "Новости"

Школы республики Крым и города Севастополь готовы к введению обязательного ЕГЭ, заявил замминистра образования и науки — глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

В ведомстве напомнили, что в 2018 году переходный период завершается, и с 2019 года порядок проведения государственной итоговой аттестации и порядок приема в вузы выпускников школ Крыма и Севастополя будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Общеобразовательные организации готовы к данному переходу», — приводятся в сообщении слова Кравцова.

«Увеличение количества выпускников крымских школ, выбравших ЕГЭ, обусловлено ростом доверия к данной форме итоговой аттестации как наиболее объективной и позволяющей показать свои реальные знания», — отметил заместитель министра.

По его словам, в 2017 году на территории Республики Крым в ЕГЭ приняли участие 6089 человек (в 2016 году — 3838 человек), в Севастополе ЕГЭ сдавали 2113 человека (в 2016 году — 1559 человек).

Глава Рособрнадзора также сообщил, что всего на территории Крыма к настоящему времени процедуру лицензирования по российским стандартам прошли 82% образовательных организаций, аккредитацию — 51%.