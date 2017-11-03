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15:51 (мск), источник: Клопс.ru

Александр Ярошук подал документы на конкурс по выбору главы Калининграда

Александр Ярошук подал документы на конкурс по выбору главы Калининграда. Об этом Клопс.Ru сообщил депутат горсовета Андрей Шумилин.

Источник: Клопс.ru

30 октября состоялось заседание регионального политсовета партии «Единая Россия», на котором приняли решение рекомендовать кандидатуру Ярошука на пост главы Калининграда. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Калининграда планируют провести 24 ноября 2017 года. 29 ноября станет известно имя нового сити-менеджера.

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