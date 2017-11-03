Александр Ярошук подал документы на конкурс по выбору главы Калининграда

30 октября состоялось заседание регионального политсовета партии «Единая Россия», на котором приняли решение рекомендовать кандидатуру Ярошука на пост главы Калининграда. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Калининграда планируют провести 24 ноября 2017 года. 29 ноября станет известно имя нового сити-менеджера.