Александр Ярошук подал документы на конкурс по выбору главы Калининграда
Александр Ярошук подал документы на конкурс по выбору главы Калининграда. Об этом Клопс.Ru сообщил депутат горсовета Андрей Шумилин.
Александр Ярошук подал документы на конкурс по выбору главы Калининграда. Об этом Клопс.Ru сообщил депутат горсовета Андрей Шумилин.
30 октября состоялось заседание регионального политсовета партии «Единая Россия», на котором приняли решение рекомендовать кандидатуру Ярошука на пост главы Калининграда. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Калининграда планируют провести 24 ноября 2017 года. 29 ноября станет известно имя нового