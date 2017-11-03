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15:40 (мск), источник: ЕАН

Путин присвоил высокое звание екатеринбургскому ученому

Президент Владимир Путин издал указ о присвоении звания заслуженного работника высшей школы РФ профессору Уральского государственного аграрного университета Борису Воронину.

Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» входит в государственную наградную систему страны и присваивается за особые заслуги в педагогической и научной работе, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов, пояснили в пресс-службе УрГАУ.

«Областью моих интересов является аграрно-правовая наука. Все мои публикации и научные труды посвящены вопросам правового обеспечения землепользования, продовольственной безопасности, развитию сельских территорий, правовому регулированию экологических проблем. Сегодня перед аграрной наукой стоят масштабные задачи, и я вижу свою первостепенную роль в поиске современных решений совместно с коллективом ученых и студентов вуза», — отметил профессор.

Борис Александрович Воронин — доктор юридических наук, ученый и управленец. Последние 11 лет он руководит научно-исследовательской работой в Уральском государственном аграрном университете. В системе высшего профессионального образования ученый работает 30 лет.

До УрГАУ он занимал пост проректора и директора института агроэкономики, экологии и права в структуре Уральской государственной юридической академии. Воронин — автор более 500 научных статей, свыше 20 монографий, соавтор учебников по административному и аграрному праву, комментариев к Кодексу об административных правонарушениях. За научно-педагогическую деятельность ученый награжден четырьмя золотыми медалями Всероссийского выставочного центра, дипломами и почетными грамотами различных ведомств и органов власти.

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