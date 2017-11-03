Путин присвоил высокое звание екатеринбургскому ученому
Президент Владимир Путин издал указ о присвоении звания заслуженного работника высшей школы РФ профессору Уральского государственного аграрного университета Борису Воронину.
Президент Владимир Путин издал указ о присвоении звания заслуженного работника высшей школы РФ профессору Уральского государственного аграрного университета Борису Воронину.
Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» входит в государственную наградную систему страны и присваивается за особые заслуги в педагогической и научной работе, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов, пояснили в
«Областью моих интересов является
Борис Александрович Воронин — доктор юридических наук, ученый и управленец. Последние 11 лет он руководит
До УрГАУ он занимал пост проректора и директора института агроэкономики, экологии и права в структуре Уральской государственной юридической академии. Воронин — автор более 500 научных статей, свыше 20 монографий, соавтор учебников по административному и аграрному праву, комментариев к Кодексу об административных правонарушениях. За