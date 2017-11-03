Путин присвоил высокое звание екатеринбургскому ученому

Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» входит в государственную наградную систему страны и присваивается за особые заслуги в педагогической и научной работе, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов, пояснили в пресс-службе УрГАУ.

«Областью моих интересов является аграрно-правовая наука. Все мои публикации и научные труды посвящены вопросам правового обеспечения землепользования, продовольственной безопасности, развитию сельских территорий, правовому регулированию экологических проблем. Сегодня перед аграрной наукой стоят масштабные задачи, и я вижу свою первостепенную роль в поиске современных решений совместно с коллективом ученых и студентов вуза», — отметил профессор.

Борис Александрович Воронин — доктор юридических наук, ученый и управленец. Последние 11 лет он руководит научно-исследовательской работой в Уральском государственном аграрном университете. В системе высшего профессионального образования ученый работает 30 лет.