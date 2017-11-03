Прекращено действие соглашения о сотрудничестве РФ и Украины в сфере телевидения

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

«21 октября 2017 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, подписанного в Москве 23 октября 2000 года», — говорится в документе.

Читайте также «Руслану» откроют границы

Ранее, в ноябре 2016 года, правительство Украины заявило о расторжении данного соглашения с правительством РФ.

Соглашение действовало с 2000 года и «предусматривало создание благоприятных правовых, организационных и экономических условий для обеспечения трансляции и распространения программ российских телерадиовещательных организаций на территории Украины и программ украинских телерадиовещательных организаций на территории Российской Федерации».