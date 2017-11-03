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17:58 (мск), источник: ТАСС

Прекращено действие соглашения о сотрудничестве РФ и Украины в сфере телевидения

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Соглашение между правительством РФ и Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания прекратило действие.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

«21 октября 2017 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, подписанного в Москве 23 октября 2000 года», — говорится в документе.

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Ранее, в ноябре 2016 года, правительство Украины заявило о расторжении данного соглашения с правительством РФ.

Соглашение действовало с 2000 года и «предусматривало создание благоприятных правовых, организационных и экономических условий для обеспечения трансляции и распространения программ российских телерадиовещательных организаций на территории Украины и программ украинских телерадиовещательных организаций на территории Российской Федерации».

В соответствии с документом, между сторонами была договоренность «об использовании русского языка для программ российских телерадиовещательных организаций и украинского языка при трансляции программ украинских телерадиовещательных организаций». Как указано в преамбуле соглашения, оно заключалось, «основываясь на культурной близости и традициях многовековых дружественных отношений народов двух государств, придавая большое значение укреплению взаимопонимания между ними».

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