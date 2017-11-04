Владимир Путин поздравил с Днем народного единства Евгения Куйвашева и жителей Свердловской области

Источник: AP 2017

Президент России Владимир Путин направил в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поздравительную телеграмму с Днем народного единства. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора.

«Патриотизм, гражданственность, уважение к истории Отечества, ответственность за его судьбу на протяжении многих веков скрепляли наш народ, помогали ему преодолевать испытания, созидать великую державу. И приверженность этим непреходящим ценностям и идеалам делает нас сильнее, придает уверенность во всех начинаниях — во имя успехов и благополучия России», — говорится в послании главы государства.

В поздравительной телеграмме, направленной Евгению Куйвашеву председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, говорится о важности согласия, единства и взаимной поддержки для современной России.

«Мы все очень разные. Но одинаково любим свою Родину, гордимся ее успехами, вместе переживаем трудности, вместе работаем для будущего нашей страны», — отметил российский премьер-министр.

Поздравления в адрес главы региона направили также председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации Президента РФ Антон Вайно.

По словам Вячеслава Володина, «уроки прошлого учат нас, что любовь к родной земле, ответственность за судьбу страны, сплоченность и консолидация общества — это фундаментальные ценности, необходимые для успешного развития нашего государства».

«Этот праздник напоминает нам о героических страницах нашей истории, традициях гражданственности и патриотизма российского народа. Он символизирует идею национального согласия и сплоченности, необходимую для достижения благополучия нашего общего дома — великой России», — говорится в послании Валентины Матвиенко.