Самые громкие скандалы с участием Ксении Собчак и Екатерины Гордон

Источник: РИА "Новости"

Уходите из эфира, Ксения

Девять лет назад журналистки уже сражались друг с другом — в программе «Культ личности» на радио «Маяк». Тогда, в 2008 году, 26-летнюю Ксению Собчак (на тот момент она занималась проектом «Блондинка в шоколаде») в эфир пригласили Дмитрий Глуховской и Екатерина Гордон. Диалога не вышло: все эфирное время девушки пытались разобраться, кто круче, и поставить друг друга на место.

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В ход шли и упреки в профнепригодности, и личные оскорбления. Собчак настаивала на том, что Гордон страдает от комплекса «недозвездности», занимается благотворительностью из высокомерия, не умеет задавать вопросы и в целом ведет себя непрофессионально. Также звезда «Дома-2» несколько раз акцентировала внимание на том, что у Гордон отсутствует личная жизнь. «Что она такая злая? У нее что, мужика давно не было у этой вашей ведущей Кати Гордон? Катечка, расслабьтесь. Массажик какой-нибудь», — раздавалось в эфире.

Если Ксению словесная перепалка, скорее, забавляла (на аудиозаписи Собчак говорит вполне спокойным тоном), то Екатерина сдерживать эмоции была уже не в силах. Ксения не упустила возможность сделать акцент и на этом. «Катя Гордон сидит и идет пятнами красными, а все люди, сидящие в студии, просто ржут над ней, потому что это абсолютно жалкое зрелище. Вы посмотрите на себя? Вы абсолютно в красных пятнах сидите. У меня лицо-то спокойное».

Екатерине действительно было непросто совладать с собой. Она переходила на крик и перебивала гостью, называла ее «национальной хамкой» и «медианевротиком».

В какой-то момент Гордон окончательно сдалась и попросила Собчак покинуть эфир.

Во-первых, мне не интересно. Я хочу, чтобы мы прекратили это хамство ради слушателя. Я прекращаю. И я рулю этим эфиром. Уходите из эфира, Ксения. Уходите. Сваливайте из эфира.

Ближе к концу программы Собчак рассказала о своей цели визита на эфир: «Ксения Собчак раскрывает замечательные личности других людей. И вот сейчас, благодаря моему приходу сюда, мы раскрыли личность Кати Гордон, которая уже шипит, слюнями кипит. Все, что вы делаете — это псевдо-интеллектуализм. Вот чем вы занимаетесь, Катя. Вот для того, чтобы он стал не псевдо, а чтобы он стал настоящим, нужно быть чуть-чуть легче, и проще, и мягче».

Эфир закончился, но война продолжилась в блоге Екатерины Гордон — она опубликовала пост с едкими комментариями в адрес Собчак, после чего была уволена с работы.

Причем причиной отстранения от эфира стали именно комментарии после беседы, на которые ведущая, по мнению руководства, не имела права.

Жертвы Собчак

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Случившийся на радиостанции скандал не только не задел Ксению Собчак, но и придал ей уверенности в себе. В 2009 году Ксения была ведущей номинации «Серебряная калоша», где публично высмеяла супругу банкира и издателя Сергея Родионова, фотомодель, автора «The Book of Olga» Ольгу Родионову за ее обнаженные фотографии в книге. Тогда Ксения назвала Ольгу победительницей в номинации «голые и смешные», после чего ей пришлось выплатить финансовую компенсацию за оскорбления в суде.

Главным же объектом насмешек Ксении на протяжении многих лет оставалась Анастасия Волочкова. Телеведущая не раз сталкивалась с балериной на поле брани.

И каждый раз в адрес Анастасии сыпались новые упреки. Например, Ксения приходила рассуждать о распавшемся браке Волочковой в программу «Пусть говорят», где ругала артистку за то, что та позволяет себе выносить личные проблемы на всеобщее обсуждение, а также намекала на ее талант танцовщицы. Точнее, на его отсутствие: «Мы знаем, как Анастасия попала в Большой. Все же понятно, там просто был другой роман». История повторялась из раза в раз. Как только у Собчак спрашивали что-то о Волочковой, телеведущая готова была публично задеть балерину.

Самый строгий критик

Участвовать в скандалах, по масштабу схожих с теми, в которых задействована Собчак, Екатерина Гордон не может, однако она регулярно — и довольно грубо — критикует звезд отечественного телевидения. Когда Ольга Бузова анонсировала свой очередной сингл, Гордон записала ей ответное видео. «Этой ночью мне не спится, стала Бузова певицей. И толпа запричитала: как нам Оли не хватало, как поет, а как читает — так Тарасов не играет. Поддержите нашу Олю, пусть вам завидно и больно. Пой же, Олечка, не плачь — не поймает бывший мяч», — говорилось в видео.

Стихотворные строфы дополнял пост. «Текст припева апокалиптическое дерьмо, спето незатейливо ибо у Оли Бузовой была бы возможность, обладая таким огромный ресурсом аудитории — взять да поучиться петь и представить нормальную с точки зрения вокала и текста композицию — но зачем, если этот народ схавает и это, — писала Гордон в своем профиле (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — «Газета.Ru»).