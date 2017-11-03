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16:07 (мск), источник: Интерфакс

Минобрнауки опровергло просьбы не упоминать презервативы на уроке по профилактике ВИЧ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU — В Минобрнауки РФ опровергли информацию о том, что чиновники якобы рекомендовали на онлайн-уроке по профилактике ВИЧ-инфекции «говорить о нравственности» и не упоминать слово «презерватив».

Источник: РИА "Новости"

«Заявления представителей исполнителя о том, что им было рекомендовано “говорить о проблемах нравственности” вместо вопросов профилактики, не соответствует действительности. Проект проведения интернет-урока в обязательном порядке пройдет согласование с Министерством здравоохранения Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства в пятницу.

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Ранее в пятницу газета «Коммерсантъ» сообщила, что «в Минобрнауки разразился скандал, связанный с проведением онлайн-урока по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников и студентов». По информации издания, «исполнители интернет-проекта отказались выполнить требования чиновников заранее согласовать ответы на вопросы пользователей, а также рекомендации «говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем» и избегать таких слов, как «презерватив». В какой форме пройдет традиционный урок, пока непонятно, отмечает газета.

В свою очередь в Минобрнауки рассказали, что 2 ноября в ведомстве состоялось рабочее совещание по обсуждению проекта сценария онлайн- урока по профилактике ВИЧ-инфекции. В ходе встречи специалисты ведомства уточняли детали представленных материалов.

При этом в ведомстве отметили, что «сценарий проведения урока является частью методических рекомендаций, которые предназначены педагогическим работникам образовательных организаций разных уровней образования: среднего общего, среднего профессионального, высшего образования».

По информации Минобрнауки, открытый урок для обучающихся старших классов школ и студентов «День единых действий по информированию детей и молодёжи против ВИЧ/СПИДа “Знание — ответственность — здоровье”» запланирован на 30 ноября 2017 года.

Ранее в Госдуме призвали бороться с ВИЧ пересмотром нравственных ориентиров.

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