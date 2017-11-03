Минобрнауки опровергло просьбы не упоминать презервативы на уроке по профилактике ВИЧ
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU — В Минобрнауки РФ опровергли информацию о том, что чиновники якобы рекомендовали на
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU — В Минобрнауки РФ опровергли информацию о том, что чиновники якобы рекомендовали на
«Заявления представителей исполнителя о том, что им было рекомендовано “говорить о проблемах нравственности” вместо вопросов профилактики, не соответствует действительности. Проект проведения
Ранее в пятницу газета «Коммерсантъ» сообщила, что «в Минобрнауки разразился скандал, связанный с проведением
В свою очередь в Минобрнауки рассказали, что 2 ноября в ведомстве состоялось рабочее совещание по обсуждению проекта сценария онлайн- урока по профилактике
При этом в ведомстве отметили, что «сценарий проведения урока является частью методических рекомендаций, которые предназначены педагогическим работникам образовательных организаций разных уровней образования: среднего общего, среднего профессионального, высшего образования».
По информации Минобрнауки, открытый урок для обучающихся старших классов школ и студентов «День единых действий по информированию детей и молодёжи против ВИЧ/СПИДа “Знание — ответственность — здоровье”» запланирован на 30 ноября 2017 года.
Ранее в Госдуме призвали бороться с ВИЧ пересмотром нравственных ориентиров.