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16:55 (мск), источник: Новая Кубань

В Приморско-Ахтарском районе вновь не смогли выбрать главу

Муниципалитет находится в активном поиске руководителя.

Краснодар. 3 нояб. — Новая Кубань. В мае этого года Вениамин Кондратьев побывал с рабочим визитом в Приморско-Ахтарском районе. Поездка губернатора закончилась отставкой главы муниципалитета Валерия Спички, к которому у краевой власти были серьезные претензии. Так, за годы его правления районная больница пришла в запустение, строительство школ остановилось из-за нехватки денег, рыболовную отрасль постиг глубокий кризис, а ремонт набережной районного центра — города Приморско-Ахтарска — так и не был завершен. Более того, из регионального бюджета было выделено 400 млн рублей на реконструкцию водозаборных очистных сооружений в Приморско-Ахтарске, а в районе почему-то только увеличилась смертность от болезней органов пищеварения, вызванных низким качеством питьевой воды.

Анализируя все вышесказанное, становится понятно, что новому главе Приморско-Ахтарского района придется непросто. Несмотря на то, что этот муниципалитет имеет все шансы быть экономически успешным — тут и туристическую отрасль развивай, и рыболовную, — на данным момент в районе накопилось множество проблем, решать которые нужно максимально быстро и эффективно. Поэтому неудивительно, что желающих занять этот пост не так уж и много. Так, в августе конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования не состоялся по причине отсутствия даже одного желающего.

Как стало известно, в четверг в Приморско-Ахтарском районе также не смогли выбрать главу. На этот раз в конкурсе участвовали 6 человек. Однако после проверки документов к участию в выборах был допущен лишь один кандидат.

— По этой причине, в соответствии с положением о порядке проведения конкурса на должность главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, комиссией принято решение о признании конкурса несостоявшимся. Соответствующая информация направлена в Совет района для принятия решения о назначении повторного конкурса, — сообщает пресс-служба муниципалитета.

В данный момент районом в качестве исполняющего обязанности главы управляет Евгений Путинцев.

Напомним, ранее в краевом рейтинге самых эффективных руководителей городов и районов Приморско-Ахтарский район занял одну из последних позиций.

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