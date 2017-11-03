Суд в Москве зарегистрировал иск Навального к президенту
Оппозиционер обвиняет президента в незаконном отказе в согласовании митингов.
Оппозиционер обвиняет президента в незаконном отказе в согласовании митингов.
Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU — Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд иск к президенту России в связи с отказами властей разных городов страны в согласовании митингов.
«Судом зарегистрирован административный иск Навального Алексея Анатольевича к президенту Российской Федерации о признании незаконными действий и бездействия последнего», — сообщила «Интерфаксу»
Решение о принятии иска будет принято в установленный законом срок, добавила
Юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов пояснил «Интерфаксу», что в исковом заявлении оппозиционер просит суд признать незаконными действия главы государства, связанные, по его мнению, с массовыми отказами местных властей в разных городах согласовывать митинги. «Речь идет о взаимосвязи отказов в согласовании мероприятий по субъектам», — уточнил Жданов.