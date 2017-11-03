Суд в Москве зарегистрировал иск Навального к президенту

Источник: AP 2017

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU — Оппозиционер Алексей Навальный подал в суд иск к президенту России в связи с отказами властей разных городов страны в согласовании митингов.

«Судом зарегистрирован административный иск Навального Алексея Анатольевича к президенту Российской Федерации о признании незаконными действий и бездействия последнего», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко в пятницу.

Решение о принятии иска будет принято в установленный законом срок, добавила пресс-секретарь суда.