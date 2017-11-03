В Кантемировке выбрали главу муниципального района

На должность главы Кантемировского муниципального района претендовали три человека. Конкурс на замещение вакантной должности главы Кантемировского муниципального района прошел в четверг, 2 ноября. Комиссия рассмотрела заявления от трех кандидатов: Владимира Гелемеева, Владимира Покусаева и Александра Прядкина и предложила Совету народных депутатов две кандидатуры: Александрна Прядкина и Владимира Покусаева. За кандидатуру Владимира Покусаева проголосовали 28 депутатов из 29 присутствующих на сессии районного Совета.

Владимир Покусаев родился в селе Новомарковка Кантемировского района 5 июня 1952 года. Трудовую деятельность начал после окончания Воронежского сельскохозяйственного институт в 1974 году С 1975 по 1980 годы работал инженером колхоза «Дружба», затем главным инженером. С 1980 по 1981 годы занимал должность главного инженера управления сельского хозяйства Кантемировского райисполкома. В 1981 году его избрали председателем колхоза «Правда» Кантемировского района. Он проработал на этой должности до 2006 года. Затем трудился в должности директора ООО СХП «Новомарковское». Избирался народным депутатом сельского, районного и областного Советов, областной Думы. Владимира Покусаева назначали на должность главы администрации Кантемировского муниципального района по итогам конкурса 23 сентября 2010 года и 26 апреля 2012 года.