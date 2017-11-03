В Кантемировке выбрали главу муниципального района
Совет народных депутатов Кантемировского района проголосовал за назначение Владимира Покусаева на должность главы Кантемировского муниципального района.
Совет народных депутатов Кантемировского района проголосовал за назначение Владимира Покусаева на должность главы Кантемировского муниципального района.
Владимира Покусаева избрали на пять лет. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в
На должность главы Кантемировского муниципального района претендовали три человека. Конкурс на замещение вакантной должности главы Кантемировского муниципального района прошел в четверг, 2 ноября. Комиссия рассмотрела заявления от трех кандидатов: Владимира Гелемеева, Владимира Покусаева и Александра Прядкина и предложила Совету народных депутатов две кандидатуры: Александрна Прядкина и Владимира Покусаева. За кандидатуру Владимира Покусаева проголосовали 28 депутатов из 29 присутствующих на сессии районного Совета.
Руководителя одного из сельхозпредприятий Владимира Пулина избрали на должность председателя Совета народных депутатов Кантемировского муниципального района.
Справка РИА «Воронеж»
Владимир Покусаев родился в селе Новомарковка Кантемировского района 5 июня 1952 года. Трудовую деятельность начал после окончания Воронежского сельскохозяйственного институт в 1974 году С 1975 по 1980 годы работал инженером колхоза «Дружба», затем главным инженером. С 1980 по 1981 годы занимал должность главного инженера управления сельского хозяйства Кантемировского райисполкома. В 1981 году его избрали председателем колхоза «Правда» Кантемировского района. Он проработал на этой должности до 2006 года. Затем трудился в должности директора ООО СХП «Новомарковское». Избирался народным депутатом сельского, районного и областного Советов, областной Думы. Владимира Покусаева назначали на должность главы администрации Кантемировского муниципального района по итогам конкурса 23 сентября 2010 года и 26 апреля 2012 года.