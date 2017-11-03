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18:22 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более двухсот «бережливых поликлиник» планируется создать в Нижегородской области в ближайшие годы

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, 3 ноября 2017 года состоялось открытие «бережливой поликлиники» в городской поликлинике № 7 Нижнего Новгорода.

Источник: РИА "Новости"

«До конца года мы планируем внедрить проект еще в четырех учреждениях здравоохранения, в следующем году — в пяти. Всего в последующие годы в планах создание более двухсот «бережливых поликлиник», — заявил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Городская поликлиника № 7 обслуживает более 33 тысяч жителей Нижегородского района. Кроме ремонтных работ и приобретения удобной мебели для ожидания, организована электронная очередь в регистратуру, электронное расписание врачей. В учреждении оптимизирована работа процедурного кабинета — разработана система талонов для забора крови по разным дням недели и времени, усилен кадровый состав, пересмотрена организация рабочих зон с целью исключения неэффективных перемещений персонала.

«Особое внимание уделено внедрению информационных технологий — осуществлен полный переход на работу в Региональной медицинской информационной системе», — сообщила главный врач поликлиники № 7 Елена Овчинникова.

По данным регионального минздрава, реализация проекта «Бережливая поликлиника» позволит увеличить время работы врача с пациентом и сократить время оформления записи на прием, создаст более комфортную среду для пациентов и персонала, сократит сроки прохождения диспансеризации и профилактических осмотров.

В этом году поликлиники нового формата появятся еще в поликлинике № 1 больницы № 12 Сормовского района, детской поликлинике № 39 Советского района, взрослой поликлинике Сергачской ЦРБ, детской поликлинике Сосновской ЦРБ.

Ранее сообщалось, что 31 августа в городской поликлинике № 17 Московского района Нижнего Новгорода в рамках проекта «Бережливая поликлиника» началась работа «открытой регистратуры».

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