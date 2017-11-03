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19:11 (мск), источник: Интерфакс

Власти Канады ввели санкции против 30 россиян

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU — Власти Канады приняли решение ввести санкции против 52 иностранцев, включая 30 граждан РФ, говорится в пятницу в пресс-релизе на сайте канадского правительства.

Источник: AP 2017
Санкции направлены против физических лиц, которые, по мнению правительства Канады, несут ответственность или замешаны в серьезных нарушениях признанных международным сообществом прав человека или в акты масштабной коррупции.

Согласно заявлению, все активы лиц, подпавших под санкции, замораживаются, а этим людям будет запрещен въезд на территорию Канады. В пресс-релизе подчеркивается, что санкции против всех 52 лиц, включая 30 россиян, были приняты в соответствии с принятым ранее парламентом Канады «Законом о жертвах коррумпированных иностранных правительств».

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В документе отмечается, что «Канада принимает санкции, вступающие в силу незамедлительно, против 30 россиян» в связи с делом, связанным со смертью в СИЗО сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Среди лиц, против которых были введены санкции — глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший заместитель министра внутренних дел России Алексей Аничин, Алексей Дроганов, Александра Гаус и другие.

«Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств» вступил в силу в октябре, после того как был одобрен в палате общин и в сенате Канады. Принятый закон является аналогом американского «акта Магнитского», подписанного в 2012 году экс-президентом Бараком Обамой.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе так называемого «акта Магнитского», предусматривающего пакет антироссийских санкций, лежат политические игры и обычный криминал.

«Это все очень неконструктивные политические игры вокруг вещей, которые на самом деле в основе своей не являются такими, с которыми нужно работать подобным образом, которые нужно так раздувать», — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», комментируя присоединение Канады к скандально известному акту.

По его словам, «в основе всех произошедших событий лежит противоправная деятельность целой группы лиц во главе с известным господином (Уильямом) Браудером, который десять лет жил в РФ в качестве туриста и занимался фактически незаконной деятельностью».

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Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Его коллеги Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявили, что Магнитский был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.

11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. В этом же преступлении суд признал виновным и покойного Магнитского. Через две недели после этого Россия объявила Браудера в международный розыск.

Позднее осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что правоохранительные органы РФ возбудили в отношении Браудера новое уголовное дело «по новым эпизодам мошеннической деятельности по захвату активов крупных российских предприятий».

В мае 2016 года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщал, что следственными органами РФ ведется расследование ряда уголовных дел о незаконном приобретении в период с 1997 по 2005 год не менее 200 миллионов акций «Газпрома», преднамеренном банкротстве ряда компаний и уклонении от уплаты налогов, к которым, возможно, причастен Браудер.

Канада приняла свой «акт Магнитского»
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5 октября© Ньюстюб
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