Мирзиёев принял глав делегаций Кыргызстана, Армении и Азербайджана

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 3 ноября провел двусторонние встречи с Премьер-министрами Кыргызстана и Армении Сапаром Исаковым и Кареном Карапетяном, а также с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым.

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В ходе беседы с Премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым было с глубоким удовлетворением отмечено динамичное развитие узбекско-кыргызских многоплановых связей, передает пресс-служба президента Узбекистана.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего увеличения объемов товарооборота, расширения кооперации в промышленности и сельском хозяйстве. Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность развития в торгово-экономической сфере.

На встрече с первым заместителем Премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым были обсуждены вопросы наращивания взаимовыгодного узбекско-азербайджанского партнерства в сфере торговли, энергетики, транспорта и транзита, других приоритетных направлениях.

Подчеркнута важность тщательной подготовки экономической повестки дня предстоящих двусторонних встреч на высшем уровне.