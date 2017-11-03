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21:25 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев принял глав делегаций Кыргызстана, Армении и Азербайджана

Стороны обсудили увеличение товарооборота, а также укрепление партнерства в сфере торговли и энергетики.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 3 ноября провел двусторонние встречи с Премьер-министрами Кыргызстана и Армении Сапаром Исаковым и Кареном Карапетяном, а также с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым.

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В ходе беседы с Премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым было с глубоким удовлетворением отмечено динамичное развитие узбекско-кыргызских многоплановых связей, передает пресс-служба президента Узбекистана.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего увеличения объемов товарооборота, расширения кооперации в промышленности и сельском хозяйстве. Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность развития в торгово-экономической сфере.

На встрече с первым заместителем Премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым были обсуждены вопросы наращивания взаимовыгодного узбекско-азербайджанского партнерства в сфере торговли, энергетики, транспорта и транзита, других приоритетных направлениях.

Подчеркнута важность тщательной подготовки экономической повестки дня предстоящих двусторонних встреч на высшем уровне.

В свою очередь, руководители правительств Кыргызстана, Армении и Азербайджана поблагодарили президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за оказанный теплый прием и передали приветствия и наилучшие пожелания от глав своих государств.

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