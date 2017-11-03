Мирзиёев принял глав делегаций Кыргызстана, Армении и Азербайджана
Стороны обсудили увеличение товарооборота, а также укрепление партнерства в сфере торговли и энергетики.
Стороны обсудили увеличение товарооборота, а также укрепление партнерства в сфере торговли и энергетики.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 3 ноября провел двусторонние встречи с
В ходе беседы с
Стороны обсудили перспективы дальнейшего увеличения объемов товарооборота, расширения кооперации в промышленности и сельском хозяйстве. Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность развития в
На встрече с первым заместителем
Подчеркнута важность тщательной подготовки экономической повестки дня предстоящих двусторонних встреч на высшем уровне.
В свою очередь, руководители правительств Кыргызстана, Армении и Азербайджана поблагодарили президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за оказанный теплый прием и передали приветствия и наилучшие пожелания от глав своих государств.