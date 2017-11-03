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20:52 (мск), источник: Noi.md

О чем беседовали Додон и глава Миссии МВФ в Молдове?

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с главой Миссии МВФ в Молдове Беном Келмансоном, находящимся с рабочим визитом в Кишиневе с 25 октября по 7 ноября.

Источник: Noi.md

Во встрече также участвовал и постоянный представитель МВФ в Молдове Володымыр Тулин.

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Как сообщила пресс-служба президента, стороны обменялись мнениями об экономической ситуации в Молдове, проведении реформ, обсудили риски и вызовы, с которыми сталкивается наша страна.

Глава государства отметил, что для обеспечения устойчивого и стабильного экономического развития нашей страны необходимо внедрить эффективные механизмы действий на среднесрочный и долгосрочный период.

Игорь Додон подчеркнул, что Молдова обязана строить отношения со своими внешними партнерами как с Востока, так и с Запада, а также должна налаживать эффективное сотрудничество с международными организациями с целью преодоления существующих проблем на благо всех граждан нашей страны. Другие детали встречи не приводятся.

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