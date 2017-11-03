О чем беседовали Додон и глава Миссии МВФ в Молдове?

Источник: Noi.md

Во встрече также участвовал и постоянный представитель МВФ в Молдове Володымыр Тулин.

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Как сообщила пресс-служба президента, стороны обменялись мнениями об экономической ситуации в Молдове, проведении реформ, обсудили риски и вызовы, с которыми сталкивается наша страна.

Глава государства отметил, что для обеспечения устойчивого и стабильного экономического развития нашей страны необходимо внедрить эффективные механизмы действий на среднесрочный и долгосрочный период.