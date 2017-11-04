В Воронежской области представлен проект Стратегии развития до 2035 года
Проект Стратегии
Проект Стратегии
Документ обсуждался 3 ноября на региональной
Разработка Стратегии — 2035 была начата по поручению губернатора Алексея Гордеева почти два года назад: за этот период специалистами был проведен системный анализ состояния области и перспектив ее развития.
Одновременно в регионе сформирована
Особенностью разработки Стратегии-2035 является объединение усилий и учет интересов различных сторон, включающих представителей исполнительных органов государственной власти области и структурных подразделений правительства области, органов местного самоуправления, руководителей предприятий разного уровня, представителей научного сообщества и общественности.
К процессам диагностики ключевых проблем
В целях обеспечения сбалансированности документов стратегического планирования процесс разработки Стратегии — 2035 синхронизирован по всем уровням. На начальном этапе предложения и возможные сценарии развития обсуждались с органами местного самоуправления, а на завершающем этапе одновременно начата разработка согласованных стратегий муниципальных районов и городских округов области. Такой подход применяется в российской практике публичного управления впервые.
Конференция стала площадкой для первого публичного представления результатов проделанной работы по обоснованию целей, задач и направлений
К настоящему времени учет совокупного
В долгосрочной перспективе Воронежская область видится как регион с высоким качеством жизни населения, благоприятной средой для развития предпринимательства, опережающего роста наукоемкой экономики, опорный агропромышленный центр России.
Генеральная цель
В числе стратегических приоритетов
В результате реализации Стратегии-2035 планируется более чем в два раза сократить долю населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, более чем 3,5 раза увеличить денежные доходы на душу населения, обеспечить рост масштабов экономики в 3,5 раза, объем инвестиций в основной капитал — более чем в четыре раза.
Таким образом, новая Стратегия долгосрочного регионального развития призвана реализовать траекторию опережающего развития, что позволит Воронежской области упрочить лидерские позиции в Российской Федерации по уровню и качеству жизни населения и динамике экономического роста.
Отметим, что уже в ноябре — декабре, по поручению губернатора, состоятся общественные слушания по ключевым направлениям и механизмам