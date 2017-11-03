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22:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия дала ответ на канадский «список Магнитского»

Представитель МИД России Мария Захарова объявила о запрете на въезд в Россию целому ряду деятелей из Канады. Ее комментарий размещен на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Мы неоднократно предостерегали власти Канады от попыток оказания санкционного давления на Россию, предупреждали, что подобные действия без ответа не останутся. К большому сожалению, официальная Оттава под предлогом недавно принятого антироссийского “закона имени Магнитского” в очередной раз ввела рестрикции в отношении наших граждан», — говорится в заявлении.

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В комментарии указывается, что Москве приходится действовать зеркально. «Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Россию целому ряду канадских деятелей. Список длинный, в нем десятки фамилий. Речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений», — указывает Захарова.

«Возникает вопрос: это то, чего добивались в Оттаве? Неужели там действительно думают, что на Россию можно “надавить”? Или просто тешат свои политические амбиции?», — задается вопросом представитель МИД.

«Если канадским партнерам нравится играть в санкционные игры, будем вынуждены отвечать. Хотя мы сами, безусловно, предпочитаем путь конструктивного взаимодействия по вопросам, важным для народов обеих стран. Рассчитываем, что у политических кругов Канады наступит прозрение и они откажутся от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений», — заключила Захарова.

Ранее в пятницу Канада внесла в санкционный список 30 граждан России. Под санкции попали лица, связанные с фактами коррупции и налоговым мошенничеством в размере 230 миллионов долларов США, раскрытыми Сергеем Магнитским в 2008 году. В список попали чиновники и должностные лица, «допустившие грубые нарушения юридических и прав человека в отношении Магнитского во время следствия по его делу и досудебного задержания, в том числе психологическое и физическое насилие, которое в конечном итоге привело к его смерти в российском изоляторе в ноябре 2009 года». В перечне фигурирует председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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