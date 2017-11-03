Пучдемон рассказал, почему уехал в Бельгию

Источник: РИА Новости

«Я приехал в Брюссель также для того, чтобы помешать возникнуть конфронтационной ситуации. Многие были готовы к сопротивлению», — сказал Пучдемон в интервью телеканалу RTBF.

Отвечая на вопрос, уехал ли он в Бельгию, чтобы избежать волны насилия в Испании, он ответил, что «это одна из причин».

«Я мог бы остаться там и выступить с призывом к сопротивлению. Я не сделал этого и не хочу этого делать. Мы никогда не выступали за насилие», — сказал бывший лидер Каталонии.

Пучдемон и несколько экс-советников женералитета прибыли в Бельгию в понедельник. Экс-глава каталонского правительства заявлял, что приехал в Бельгию, чтобы избежать угроз, которые он получал, и вернется в Каталонию, когда будут даны «гарантии». По словам Пучдемона, таких «гарантий» пока нет.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.