Хейли призвала прекратить «политические игры» в вопросе расследования химатак в Сирии

Источник: AP 2017

В письменном заявлении она прокомментировала новый доклад Организации по запрещению химического оружия, в котором подтверждается применение ядовитого газа зарина в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс 30 марта 2017 года.

«Мы в очередной раз увидели подтвержденный случай применения химического оружия против невинных сирийцев. Если Совет Безопасности ООН немедленно не продлит мандат СМР, то не станет независимого, беспристрастного инструмента для выявления ответственных за эти ужасные нападения», — утверждает дипломат.

По ее словам, в последний раз, когда этот вопрос рассматривался в Совбезе ООН, «одна страна — Россия — помешала продлить эти расследования». «Соединенные Штаты продолжат добросовестно работать с партнерами в Совете Безопасности над поддержанием работы СМР, так как мы знаем, что есть и другие атаки, которые нужно расследовать. Сейчас больше, чем когда-либо, членам Совета Безопасности необходимо отказаться от политических игр и выполнить свою обязанность, защитив мир от использования химических атак», — говорится в заявлении Хейли, распространенном постпредством США.

Полномочия СМР истекают 17 ноября. 24 октября Россия наложила вето на подготовленную США резолюцию о продлении мандата следственной комиссии до ноября 2018 года, призвав дождаться публикации ее очередного доклада.

В нем эксперты возложили ответственность за нападение с применением зарина в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года на сирийские власти, а за атаку с использованием сернистого иприта в населенном пункте Марат-Умм-Хош 16 сентября 2016 года — на боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ — прим. ТАСС).