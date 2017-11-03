Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Неизбежность старения доказали математически
Дневник бен Ладена показал, из-за какой страны он невзлюбил Запад
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Просьбу Украины к Канаде в соцсетях высмеяли словами Матроскина
Эксперты о том, как взорвали газопроводы в Крыму
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Вдова Бодрова впервые поведала, как живет после его смерти – СМИ
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
12Теракт в Нью-Йорке
23:13 (мск), источник: ТАСС

Хейли призвала прекратить «политические игры» в вопросе расследования химатак в Сирии

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала в пятницу членов Совета Безопасности всемирной организации прекратить «политические игры» и продлить полномочия Совместного механизма ООН и ОЗХО (СМР) по расследованию химических атак в Сирии.

Источник: AP 2017

В письменном заявлении она прокомментировала новый доклад Организации по запрещению химического оружия, в котором подтверждается применение ядовитого газа зарина в населенном пункте Эль-Латамина в провинции Хомс 30 марта 2017 года.

«Мы в очередной раз увидели подтвержденный случай применения химического оружия против невинных сирийцев. Если Совет Безопасности ООН немедленно не продлит мандат СМР, то не станет независимого, беспристрастного инструмента для выявления ответственных за эти ужасные нападения», — утверждает дипломат.

Видео
Химатаки в Сирии: РФ изучает новый доклад экспертов ООН и ОЗХО

По ее словам, в последний раз, когда этот вопрос рассматривался в Совбезе ООН, «одна страна — Россия — помешала продлить эти расследования». «Соединенные Штаты продолжат добросовестно работать с партнерами в Совете Безопасности над поддержанием работы СМР, так как мы знаем, что есть и другие атаки, которые нужно расследовать. Сейчас больше, чем когда-либо, членам Совета Безопасности необходимо отказаться от политических игр и выполнить свою обязанность, защитив мир от использования химических атак», — говорится в заявлении Хейли, распространенном постпредством США.

Полномочия СМР истекают 17 ноября. 24 октября Россия наложила вето на подготовленную США резолюцию о продлении мандата следственной комиссии до ноября 2018 года, призвав дождаться публикации ее очередного доклада.

В нем эксперты возложили ответственность за нападение с применением зарина в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года на сирийские власти, а за атаку с использованием сернистого иприта в населенном пункте Марат-Умм-Хош 16 сентября 2016 года — на боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ — прим. ТАСС).

2 ноября Россия и США внесли в Совет Безопасности ООН проекты резолюции о продлении срока полномочий СМР. Документы предусматривают продление мандата следственной комиссии на разные сроки: российский — до 16 мая 2018 года, а американский — на 24 месяца с момента принятия резолюции. При этом в тексте, представленном делегацией США, содержится угроза принятия мер по главе VII Устава ООН (допускает введение санкций и применение военной силы) за совершение нападений с применением отравляющих веществ. В свою очередь российский проект предписывает СМР провести переоценку «сделанных ранее выводов и заключений» в виду того, что проведенное ими расследование, по мнению Москвы, не соответствовало стандартам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Россия в ответ на санкции закрыла въезд в страну десяткам канадцев
В Испании суд постановил выдать европейский ордер на арест Пучдемона
РФ расторгла соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере ТВ
Пучдемон рассказал, почему уехал в Бельгию
Россия дала ответ на канадский «список Магнитского»
ФСБ задержала членов движения «Артподготовка»
Кто и почему хочет убрать Ленина с Красной площади?
Полиция Лондона начала расследование в отношении Кевина Спейси
Спорт
Месси № 600, «Реал Мадрид» на грани нервного срыва Анонсируем матчи одиннадцатого тура ла лиги и даем на них свой прогноз
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Доширак вкуснее. Что выбирают первые покупатели iPhone X Какую лапшу выбрать? Что важнее: отпуск или новый айфон?
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь