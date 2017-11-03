Испания направила Бельгии ордер на арест экс-главы Каталонии
В Испании судья Национальной судебной коллегии Кармен Ламела выдала ордер на арест
В Испании судья Национальной судебной коллегии Кармен Ламела выдала ордер на арест
В документе говорится, что на родине бывшее руководство Каталонии подозревается в бунте, неподчинении властям и растрате госсредств.
Ордер на арест позволит вернуть Пучдемона в Испанию в течение 60 дней из любой страны ЕС, уточняет газета.
Ранее Пучдемон заявлял о готовности вести диалог с Мадридом о независимости Каталонии.