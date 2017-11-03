Испания направила Бельгии ордер на арест экс-главы Каталонии

Источник: AP 2017

В документе говорится, что на родине бывшее руководство Каталонии подозревается в бунте, неподчинении властям и растрате госсредств.

Ордер на арест позволит вернуть Пучдемона в Испанию в течение 60 дней из любой страны ЕС, уточняет газета.