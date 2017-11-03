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3 ноября, источник: Ведомости

Испания направила Бельгии ордер на арест экс-главы Каталонии

В Испании судья Национальной судебной коллегии Кармен Ламела выдала ордер на арест экс-главы Катлонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших членов каталонского парламента. Ордер уже направлен Брюсселю, пишет El Pais.

Источник: AP 2017

В документе говорится, что на родине бывшее руководство Каталонии подозревается в бунте, неподчинении властям и растрате госсредств.

Ордер на арест позволит вернуть Пучдемона в Испанию в течение 60 дней из любой страны ЕС, уточняет газета.

Ранее Пучдемон заявлял о готовности вести диалог с Мадридом о независимости Каталонии.

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