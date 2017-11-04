Госдеп оценил идею Овечкина создать «Команду Путина»

1 ноября на своей странице в Instagram выступающий за клуб НХЛ Александр Овечкин объявил о создании движения в поддержку российского лидера, которое он решил назвать Putin Team («Команда Путина»). Он добавил, что всегда открыто поддерживал главу государства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно оценивает желание хоккеиста.