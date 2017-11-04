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01:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Госдеп оценил идею Овечкина создать «Команду Путина»

Госдепартамент США прокомментировал РИА Новости инициативу российского хоккеиста Александра Овечкина создать общественное движение Putin Team.

«Соединенные Штаты уважают право на свободу слова и мысли», — рассказали в Госдепе.

1 ноября на своей странице в Instagram выступающий за клуб НХЛ Александр Овечкин объявил о создании движения в поддержку российского лидера, которое он решил назвать Putin Team («Команда Путина»). Он добавил, что всегда открыто поддерживал главу государства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль положительно оценивает желание хоккеиста.

Овечкин неоднократно демонстрировал лояльность Владимиру Путину, одеваясь в майки с его изображением. Помимо этого, капитан «Вашингтон Кэпиталс» и глава государства вместе играли в хоккей.

Александр Овечкин создал общественное движение имени Путина
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3 ноября© Ньюстюб
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