Госдеп оценил идею Овечкина создать «Команду Путина»
Госдепартамент США прокомментировал РИА Новости инициативу российского хоккеиста Александра Овечкина создать общественное движение Putin Team.
Госдепартамент США прокомментировал РИА Новости инициативу российского хоккеиста Александра Овечкина создать общественное движение Putin Team.
«Соединенные Штаты уважают право на свободу слова и мысли», — рассказали в Госдепе.
1 ноября на своей странице в Instagram выступающий за клуб НХЛ Александр Овечкин объявил о создании движения в поддержку российского лидера, которое он решил назвать Putin Team («Команда Путина»). Он добавил, что всегда открыто поддерживал главу государства.
Овечкин неоднократно демонстрировал лояльность Владимиру Путину, одеваясь в майки с его изображением. Помимо этого, капитан «Вашингтон Кэпиталс» и глава государства вместе играли в хоккей.