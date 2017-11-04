Большинство молодых американцев выступило за социализм
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Большинство американцев поколения миллениалов, людей в возрасте от 15 до 30 лет, предпочли бы жить при социализме, а не при капитализме.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Большинство американцев поколения миллениалов, людей в возрасте от 15 до 30 лет, предпочли бы жить при социализме, а не при капитализме.
Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, проведенного по заказу НПО «Фонд памяти жертв коммунизма», который основан
При этом 66% не смогли дать правильное определение социализму, а почти 30% путают коммунизм с фашизмом. Кроме того, половина молодых американцев считает, что американская экономика работает против них, а две трети заявляют о несправедливости налоговой системы.
Исполнительный директор фонда Марион Смит назвала результаты опроса тревожными. «Это подчеркивает широко распространенную историческую неграмотность в американском обществе в отношении социализма и систематический провал нашей системы образования», — выразила мнение Смит.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне