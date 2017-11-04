Большинство молодых американцев выступило за социализм

Источник: РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, проведенного по заказу НПО «Фонд памяти жертв коммунизма», который основан экс-госсекретарем США Збигневом Бжезинский.

Согласно опросу, за социализм выступили 44% молодых людей, капитализм поддержали 42%, еще по 7% предпочли коммунизм и фашизм.

При этом 66% не смогли дать правильное определение социализму, а почти 30% путают коммунизм с фашизмом. Кроме того, половина молодых американцев считает, что американская экономика работает против них, а две трети заявляют о несправедливости налоговой системы.

При этом старшее поколение высказало более традиционный взгляд на вещи — 59% сторонников рыночной экономики против 34% социалистов.

Исполнительный директор фонда Марион Смит назвала результаты опроса тревожными. «Это подчеркивает широко распространенную историческую неграмотность в американском обществе в отношении социализма и систематический провал нашей системы образования», — выразила мнение Смит.