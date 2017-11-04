Сенатор-республиканец раскритиковал призыв Трампа провести расследование по демократам

Такую оценку словам президента сенатор дал в опубликованном заявлении.
«Как и я, большинство американцев надеются, что наша система правосудия будет независимой и свободной от политического вмешательства, — отметил Коркер. — Давление президента Трампа на министерство юстиции и ФБР с целью возбудить дело против своих противников и его призыв к [избранию меры] наказанию до начала судебных разбирательств совершенно неуместны. Это не только дестабилизирует нашу систему правосудия, но и подрывает доверие американского народа к нашим институтам».
Коркер является однопартийцем Трампа. Однако в последние дни президент и сенатор несколько раз обменялись публичными чрезвычайно резкими обвинениями в некомпетентности.
Ранее в пятницу Трамп вновь выразил удивление по поводу отсутствия у министерства юстиции и ФБР интереса к деятельности Клинтон и Демократической партии во время избирательной кампании минувшего года и в предшествующий ей период. В своих сообщениях, размещенных в пятницу в Twitter, он фактически призвал правоохранительные ведомства страны к выполнению своих служебных обязанностей в интересах американского народа.
Аргументируя свою позицию, Трамп упомянул подготовленную для печати книгу исполняющей обязанности председателя национального комитета Демократической партии Донны Бразил, в которой та, согласно публикации в газете Politico, сообщила о фактическом контроле предвыборным штабом Клинтон НКДП еще до того, как она была выдвинута кандидатом в президенты от демократов летом 2016 года.
Бразил рассказала, что штаб Клинтон использовал партию для сбора средств. Законы в США ограничивают прямые пожертвования кандидатам, они не могут превышать $2,7 тыс. Однако отделения партий в штатах и национальные комитеты могут принимать гораздо более значительные средства.
По словам Бразил, еще в августе 2015 года, через четыре месяца после объявления Клинтон о ее намерении участвовать в гонке и за год до ее выдвижения, НКДП, штаб экс-госсекретаря и совместный предвыборный фонд Клинтон и комитета подписали соглашение. Согласно этому тексту, команда Клинтон фактически финансировала НКДП, взамен она контролировала финансы партии, ее стратегию и все собираемые ею деньги.