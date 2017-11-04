Вячеслав Шпорт: В основе наших успехов лежит единство

«Мы гордимся подвигами первопроходцев, героическими свершениями первостроителей, нашими дедами и прадедами, сражавшимися на фронтах Второй мировой войны и работавшими в тылу. Хабаровский край — многонациональный. Здесь живут 145 народов и этнических групп, около 23 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера. Мы делаем все, чтобы на нашей территории отношения жителей разных национальностей строились на основе взаимного уважения. Сегодня на российском Дальнем Востоке реализуется новая экономическая политика, воплощаются самые передовые идеи. В этих условиях власть, общество и бизнес сообща решают непростые задачи. В основе наших успехов лежат единство и преданность стране, родному краю, бережное отношение к истории и традициям», — обратился он к жителям края.