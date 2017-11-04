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09:56 (мск), источник: Восток Медиа

Вячеслав Шпорт: В основе наших успехов лежит единство

Губернатор Хабаровского края поздравил жителей региона с праздником.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил жителей региона с Днём народного единства. От имени правительства региона он выразил искреннюю признательность неравнодушным, активным землякам.

«Мы гордимся подвигами первопроходцев, героическими свершениями первостроителей, нашими дедами и прадедами, сражавшимися на фронтах Второй мировой войны и работавшими в тылу. Хабаровский край — многонациональный. Здесь живут 145 народов и этнических групп, около 23 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера. Мы делаем все, чтобы на нашей территории отношения жителей разных национальностей строились на основе взаимного уважения. Сегодня на российском Дальнем Востоке реализуется новая экономическая политика, воплощаются самые передовые идеи. В этих условиях власть, общество и бизнес сообща решают непростые задачи. В основе наших успехов лежат единство и преданность стране, родному краю, бережное отношение к истории и традициям», — обратился он к жителям края.

По мнению Вячеслава Шпорта, День народного единства олицетворяет национальное согласие и сплочённость всех народов России, символизирует их неразрывную связь с судьбой страны. Он также отметил, что история освоения Дальнего Востока является одним из эталонных примеров патриотизма. Так что жители Хабаровского края могут по праву гордиться историей региона.

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